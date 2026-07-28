“Non mi piace speculare”, Gianni Sperti ricoverato in ospedale: come sta

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, Gianni Sperti rompe il silenzio sul ricovero in ospedale. Le sue parole fanno finalmente chiarezza su cosa è successo davvero

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Ufficio Stampa Fascino Gianni Sperti a Uomini e Donne

Dopo giorni di indiscrezioni e voci sempre più insistenti sul suo stato di salute, è stato lo stesso Gianni Sperti a rompere il silenzio. Lo storico opinionista di Uomini e Donne ha confermato di essere stato ricoverato in un ospedale della provincia di Bari, ma ha voluto subito ridimensionare l’allarme nato sui social. Nessun malore improvviso né emergenza: si è trattato di un intervento chirurgico programmato, affrontato con la massima discrezione e concluso con successo.

Perché Gianni Sperti è stato operato

Le indiscrezioni sul ricovero erano circolate nei giorni scorsi dopo alcune segnalazioni condivise sul web, alimentando la preoccupazione dei fan. La presenza di Gianni Sperti all’ospedale De Bellis di Castellana Grotte aveva dato il via a una serie di ipotesi, tra cui quella di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

A fare chiarezza è stato però lo stesso ex ballerino attraverso i social, dove ha spiegato di aver scelto il silenzio per una ragione ben precisa. “Partiamo da un presupposto: non mi è mai piaciuto speculare sulla salute. Non l’ho mai fatto e non inizierò certo adesso”, ha scritto, sottolineando di non voler suscitare compassione né creare inutili preoccupazioni tra familiari e sostenitori.

Sperti ha quindi rassicurato tutti, spiegando che l‘operazione era stata programmata da tempo e non aveva alcun carattere d’urgenza. “Fortunatamente è andato tutto bene”, ha aggiunto, precisando di sentirsi oggi “persino meglio di prima”.

“Partiamo da un presupposto: non mi è mai piaciuto speculare sulla salute. Non l’ho mai fatto e non inizierò certo adesso. Non mi piace suscitare compassione e, quando posso, preferisco evitare di far preoccupare le persone che mi vogliono bene, la mia famiglia e chi mi segue. Purtroppo qualcuno mi ha visto in ospedale e si è permesso di divulgare la notizia sui social senza il mio consenso, non rispettando la mia privacy. Per questo mi trovo a rassicurare tutte le persone che, in queste ore, mi hanno scritto con affetto e preoccupazione”

Come sta Gianni Sperti dopo l’operazione

Con il suo messaggio, Gianni Sperti ha voluto soprattutto mettere fine alle numerose ricostruzioni circolate online. Il ricovero, infatti, non è stato causato da un’emergenza improvvisa, ma rappresentava un passaggio già previsto e affrontato nella sua Puglia, lontano dai riflettori.

“Sì, ho affrontato un intervento programmato, non d’urgenza, e fortunatamente è andato tutto bene. Anzi, sto benissimo… direi persino meglio di prima. Vi ringrazio di cuore per il vostro affetto e per il calore che mi avete dimostrato. Un abbraccio”

Nel lungo sfogo social, l’opinionista ha anche ringraziato tutto il personale sanitario che lo ha seguito durante il percorso ospedaliero, oltre ai tanti fan che gli hanno scritto messaggi di affetto e vicinanza. “Vi ringrazio di cuore per il calore che mi avete dimostrato”, ha concluso. Nessun commento aggiuntivo sul tipo di intervento.

La scelta di mantenere il massimo riserbo è perfettamente in linea con l’atteggiamento che Sperti ha sempre avuto nei confronti della sua vita privata. Pur essendo un volto amatissimo della televisione italiana da oltre trent’anni, ha spesso preferito proteggere gli aspetti più personali della sua esistenza, condividendo solo ciò che riteneva davvero necessario.

Il ritorno a Uomini e Donne dopo la convalescenza

Archiviato l’intervento e spente le polemiche nate intorno al ricovero, per Gianni Sperti – nato a Manduria, in provincia di Taranto – è ora tempo di recuperare le energie. L’artista trascorrerà un periodo di convalescenza prima di tornare ai consueti impegni professionali.

Il suo rientro è atteso con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, dove occupa stabilmente il ruolo di opinionista al fianco di Tina Cipollari nello studio di Maria De Filippi. Dopo una carriera come ballerino nei principali programmi televisivi degli anni Novanta, è ormai una presenza fissa del dating show di Canale 5 dal 2003.

Le sue ultime parole chiuso definitivamente il caso: nessun malore nascosto bensì un’operazione già programmata e perfettamente riuscita. Un messaggio che ha rassicurato il pubblico e che gli permette ora di guardare con serenità al ritorno sul piccolo schermo.