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IPA Fedez

Fedez è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Il rapper, che solo pochi giorni fa era diventato padre per la terza volta grazie a Giulia Honegger, sarebbe arrivato in ambulanza al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano.

Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale: cosa è successo

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. L’unica certezza, come riportato da Adnkronos, è che Fedez è stato trasportato in ambulanza all’ospedale nella serata di lunedì 20 luglio 2026. Dietro il ricovero d’urgenza ci sarebbero dei “problemi gastrici”, ma le cause dell’arrivo in ospedale non sono ancora state svelate.

Per ora non è chiaro cosa sia accaduto nè quali siano le condizioni del rapper. Intorno alla vicenda continua ad esserci il più stretto riserbo.

Nel 2023, solo pochi anni fa, Fedez era stato ricoverato nello stesso ospedale ed era stato operato d’urgenza per un’emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Nel 2024 l’artista era stato ricoverato invece al Policlinico di Milano a causa di una perdita di sangue.

Fedez aveva raccontato l’esperienza su Instagram, dopo le dimissioni e la grande paura, rivelando che i medici avevano fermato una perdita di sangue, sottoponendolo ad una gastroscopia d’urgenza e ad una procedura medica.

“Sono tipo dj Khaled quando dice ‘another one’ ma con le emorragie interne – aveva scritto il rapper sui social, ringraziando medici e infermieri – che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.

Poco dopo Fedez aveva condiviso il suo stato d’animo, pubblicando alcuni versi: “Sbagli se pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. I buchi allo stomaco che mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato”.

In seguito il cantante aveva spiegato ai follower: “L’ennesima emorragia interna è dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti. Fortunatamente rispetto alle emorragie precedenti il sanguinamento è stato minore”.

Solo qualche giorno fa la nascita del figlio Edoardo Lupo

Solo qualche giorno fa Fedez aveva annunciato la nascita del suo terzo figlio. Su Instagram, il rapper si era mostrato sorridente e felice insieme a Giulia Honegger mentre stringeva fra le braccia il piccolo Edoardo Lupo, frutto del loro amore.

Il ricovero arriva dunque in un momento particolarmente sereno nella vita di Fedez. Un periodo nuovo, segnato dalla voglia di voltare pagina dopo il divorzio da Chiara Ferragni, e caratterizzato dall’amore per Giulia Honegger.

“Una gioia così grande”, aveva scritto Fedez, commentando il suo post su Instagram con un carosello di foto. Scatti realizzati in ospedale, con Giulia Honegger sorridente, il piccolo Edoardo Lupo e i disegni realizzati da Leone e Vittoria per il fratellino.

Immagini dolcissime, capaci di raccontare un momento felice, accompagnate da un video, postato durante la finale dei Mondiali di Calcio 2026, in cui Fedez e Giulia Honegger, finalmente a casa con Edoardo Lupo, guardavano la partita, rilassati e sereni.