“Pippo Franco non è morto”: perché si parla solo di lui

Il suo nome è finito in cima alle tendenze, proprio nelle ore in cui dicevamo addio a Maurizio Costanzo. Stiamo parlando di Pippo Franco, finito al centro dell’interesse e non per il motivo peggiore che potessimo ipotizzare. No, non è morto e sta molto bene. Eppure, c’è stato qualcosa che ha scatenato la curiosità intorno a lui. Vediamo di cosa si tratta.

Perché si parla solo di Pippo Franco

Lo abbiamo specificato più volte ma teniamo a ribadirlo: Pippo Franco non è morto. Tuttavia, il suo nome (a sua totale insaputa) è stato associato a quello di Elly Schlein, eletta segretaria del PD il 26 febbraio, per una presunta somiglianza fisica con il solo intento di offendere la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

Un avvenimento sul quale il celebre comico non può avere il controllo, come le tante cose che accadono in Rete e che sfuggono di mano. I tanti utenti che hanno letto il suo nome in tendenza hanno subito pensato al peggio, ma fortunatamente (da un lato) non è questo il motivo per il quale si è tanto parlato di Pippo Franco proprio nelle ore in cui il mondo dello spettacolo e della tv ha perso Maurizio Costanzo.

Come sta Pippo Franco

Non ci sono novità in merito alla salute di Pippo Franco dopo che, a luglio 2022, era arrivata la notizia del suo ricovero per un presunto ictus. La famiglia si era però affrettata a smentire, riportando la questione nei limiti della normalità. Il comico sta quindi bene e quello che è accaduto non ha niente a che fare con le sue condizioni fisiche.

Nessuno della famiglia, né tantomeno lui, ha voluto commentare le ragioni che hanno risvegliato l’interesse intorno alla sua persona. Certamente per non dare risalto a una vicenda che di certo non merita attenzione, se non per condannare il gesto offensivo nei confronti di Elly Schlein.

Le sue parole per Maurizio Costanzo

Pippo Franco è intervenuto, sì, ma per ricordare il suo profondo legame con Maurizio Costanzo. Si è così unito all’incredibile ondata di affetto che ha travolto la famiglia del celebre conduttore e giornalista, come riporta Newsby.it: “C’erano tre attori Antonio Salines, Magda Mercatali e Franco Bisazza che recitavano uno spettacolo particolare diretto da Costanzo che ha voluto che io intervenissi con le mie canzoni che avevo iniziato a scrivere lì e col mio iniziale cabaret. Abbiamo iniziato insieme insomma cronologicamente. Nella vita ci siamo visti e frequentati anche in tante altre circostanze”.

E ha continuato: “Avevamo un ottimo rapporto, ridevamo anche, partecipavamo alla visione dell’esistenza, interpretavamo il nostro tempo anche dal punto di vista di comunicazione tra noi che si traduceva in quello che era lui e tutto quello che ho fatto io”. Dopotutto, Pippo Franco è stato uno dei volti più amati di Canale5 per molti anni, con tantissimi programmi di successo con i quali è entrato nelle case degli italiani.

In pandemia, il suo nome era stato associato alla controversa questione dei green pass falsi, accuse per le quali si è sempre dichiarato innocente. Nel 2021, è stato poi candidato alle amministrative per l’elezione del Sindaco di Roma.