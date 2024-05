Franco Di Mare, la moglie Giulia Berdini: “Mi ha avvolta con il suo amore”

Giulia Berdini non ha mai rilasciato dichiarazioni e si è sempre tenuta ben a distanza da interviste e pagine di gossip. Stavolta, però, ha fatto un’eccezione. Due giorni prima che morisse ha sposato Franco Di Mare, un ultimo atto d’amore che ha suggellato un legame che perdurava ormai da otto anni. Sono stati anni intensi, in ultimo segnati dalla malattia ma anche da momenti di pura gioia che la Berdini ha deciso di condividere per la prima volta.

Franco Di Mare, parla la moglie Giulia Berdini

“Franco ha diviso la mia vita in due: c’è un prima e un dopo di lui”, ha detto in una rarissima intervista al Corriere della Sera. Giulia Berdini è sempre rimasta nell’ombra, senza mai fare grandi proclami a mezzo social né tanto meno sui giornali. Otto anni fa aveva conosciuto il giornalista Franco Di Mare, morto a 68 anni lo scorso 17 maggio, e da quel momento era scattato qualcosa che ha dato vita a un rapporto speciale. E poco importava che vi fosse una grande differenza di età – problema, questo, che sono sempre gli altri a porsi -, quello che conta è l’amore che hanno vissuto insieme e che le è rimasto nel cuore.

“L’ho conosciuto alla sede Rai di Saxa Rubra – ha spiegato la Berdini al Corriere -. Dopo aver scambiato un paio di battute, sempre dandomi del lei, Franco, da buon napoletano, mi ha invitato a mangiare una pizza. Ci siamo andati dieci giorni dopo. Ed è stato un colpo di fulmine che mai mi sarei aspettato. Come mai avrei pensato di innamorarmi di un uomo che al primo appuntamento mi declama Il Lonfo di Fosco Maraini. Quando raccontava qualcosa, Franco aveva un potere magnetico, folgorante. Da allora ogni giorno mi ha insegnato qualcosa. Soprattutto ad ascoltare gli altri. E a moderare l’irruenza a favore dell’attenzione al mondo che mi circonda. Io spero di aver portato gioia nella sua vita e averlo sostenuto quando ne ha avuto bisogno”.

Il matrimonio due giorni prima della scomparsa del giornalista

Il giorno più bello, quello del fatidico Sì, è stato un pugno al cuore per chi nel tempo si era affezionato al giornalista. Una giornata dolceamara ma indelebile nel cuore di chi c’era. In primis lei, la sposa, che non ha mai lasciato solo il suo Franco specialmente durante gli ultimi mesi segnati dalla malattia, un mesotelioma pleurico, un “tumore molto cattivo” come lui stesso lo aveva definito. C’erano il fratello Gino, che nelle scorse ore ha ribadito con forza il comportamento scorretto della Rai, ma anche

l’amico-agente Jean Pierre el Kozeh, la figlia Stella, un’amica della sposa, le sorelle Lucia e Sara e gli affetti più cari.

“Franco è stato un compagno che mi ha avvolta con il suo amore, che mi ha protetta senza mai soffocarmi e mi ha supportato, facendomi avere più fiducia in me stessa. Sapendo però anche mitigare i miei difetti. E poi non c’era momento in cui non cercasse di dimostrami il suo amore”, ha detto Giulia Berdini ricordando uno dei momenti più dolci: “Convinto che dormissi, mi ha sussurrato all’orecchio quanto mi amasse e quanto fossi importante per lui”.