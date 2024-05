Fonte: IPA Mara Venier e Franco Di Mare

Franco Di Mare si è spento venerdì 17 maggio 2024. Mara Venier, amica e collega del giornalista Rai, ha aperto la puntata di Domenica In del 19 maggio con un omaggio, gli occhi lucidi, e un discorso incentrato sul suo immenso lavoro e impegno. La notizia della scomparsa è arrivata poche settimane dopo l’intervista a Che Tempo Che Fa da Fazio Fazio, dove il giornalista aveva raccontato di essere malato di mesotelioma per la prima volta, un tumore incurabile legato all’amianto.

Mara Venier omaggia Franco Di Mare a Domenica In

Un omaggio dovuto e sentito, quello di Mara Venier, che ha ricordato il giornalista Franco Di Mare in apertura della puntata di Domenica In. “Noi vogliamo aprire dedicando un filmato a un amico di tutti quanti noi. È scomparso venerdì, lui è Franco di Mare: era un amico, un grande giornalista, un inviato di guerra, un uomo che ha dedicato davvero tutta la sua vita a questa azienda, alla Rai. Io avevo anche lavorato con lui, devo dire una cosa: ci siamo scritti 10 giorni fa. Lui mi ha mandato un cuoricino rosso, che non cancellerò mai. Franco, ti voglio ricordare così”.

Un filmato su Franco Di Mare, il suo lavoro da inviato di guerra a Sarajevo: video che hanno mostrato il lavoro svolto dal giornalista Rai. Su Instagram, poco dopo la diffusione della notizia, la conduttrice di Domenica In ha scritto: “Caro Franco, ti ho voluto bene”. Tanti hanno dedicato un pensiero al giornalista, come Myrta Merlino: “Ci ha lasciati Franco Di Mare, un grande giornalista e un caro amico che se ne è andato troppo presto. Un grande dolore anche per il periodo difficilissimo che ha passato. Riposa in pace, Franco”.

Gli ultimi giorni di Franco Di Mare: il matrimonio con Giulia Berdini

Franco Di Mare si è spento venerdì 17 maggio 2024: “Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”, questa è stata la nota diffusa dalla famiglia. Il fratello Gino, su Facebook, ha scritto: “Ciao Frà, con te va via un pezzo di me”. A Che Tempo Che Fa, il giornalista Rai ha parlato della malattia per la prima volta, un mesotelioma.

Poco prima di morire, Di Mare si è unito in matrimonio con Giulia Berdini: si sono sposati esattamente due giorni prima. Un ultimo gesto d’amore di enorme affetto. La notizia è stata ripresa solamente dopo: l’annuncio era stato condiviso sempre dal fratello di Franco, Gino, su Facebook, con la foto di un grande anello di rose bianche.

Sempre il fratello Gino, ha raccontato gli ultimi momenti trascorsi insieme a lui “Prima di addormentarsi mi ha chiesto ‘Mi porti ancora al mare?’. Il nostro mare è Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Lì mio nonno Francesco Di Mare ha insegnato a Franco a nuotare, al Lido Ondina”. Poi, l’accusa alla Rai, rea di aver abbandonato il giornalista negli ultimi mesi della sua vita.