Alessia e Lino un mese dopo Temptation Island: la verità sulla fine della relazione

Alessia e Lino sono stati tra i protagonisti di quest’ultima edizione di Temptation Island. Li avevamo lasciati la settimana scorsa dopo un falò accesissimo (in tutti i sensi), reduci da un chiarimento che si è trasformato in una separazione definitiva. Lino sembrava felice al fianco della tentatrice Maika, alla quale ha fatto una corte spudorata senza preoccuparsi troppo dei sentimenti della fidanzata. Ma qualcosa, evidentemente, ha scatenato in lui quel senso di colpa di cui sembrava essere del tutto privo. Così l’ha voluta rivedere ma, a distanza di un mese, Alessia ha continuato a sostenere la sua scelta iniziale. Innamorata sì, ma meglio da sola.

L’ultimo falò di confronto

Se c’è una certezza è che – al netto della veridicità delle coppie, spesso messa in discussione – Lino Giuliano non è uscito affatto bene da Temptation Island. Non solo per la totale indifferenza con la quale ha trattato la sua (ormai ex) fidanzata Alessia Pascarella, ma anche dopo l’ultimo falò di confronto che ha chiesto nel corso della puntata di mercoledì 24 luglio.

Filippo Bisciglia ha esordito così nella penultima puntata di questa edizione, mostrando un confronto di cui obiettivamente avremmo potuto fare a meno, in primis la stessa Alessia. Lino ha tentato un riavvicinamento con il volto contrito di chi sembra aver compreso quanto fatto e con la consapevolezza di aver compreso quanto la sua compagna (da quattro anni, ricordiamolo) fosse importante nella sua vita.

Un completo disastro. Perché il buon Lino, in una momentanea perdita di memoria, ha dimenticato che a Temptation Island nulla passa inosservato alle telecamere e, dopo aver quasi convinto Alessia a tornare sui suoi passi e riaccoglierlo nella sua vita, è stato protagonista di una epica brutta figura. Alessia ha potuto vedere con i propri occhi i video insieme alla tentatrice Maika che immediatamente aveva raggiunto per coronare questo “amore” che più fake non si potrebbe. Non vien difficile pensare che la ragazza, finito il suo lavoro a Temptation, gli abbia dato picche in men che non si dica.

Alessia e Lino, un mese dopo

Come ormai da tradizione, la sempre sul pezzo redazione di Temptation Island ha preparato per i telespettatori il fatidico video: cosa è successo un mese dopo alla coppia?

Prima di tutto a parlare è stata Alessia, visibilmente provata da quanto accaduto nel reality. Interrompere una relazione dopo quattro anni non è cosa semplice, specialmente quando la causa è la totale mancanza di rispetto e tatto da parte della persona con cui hai deciso di condividere la tua vita.

“Non vederlo e non sentirlo più non è stata una cosa bella. Mi è mancato – ha detto -. Dal programma sono uscita distrutta. Ho visto tante cose che mi hanno ferita tantissimo (…). Ci sono rimasta malissimo, ancora ci sto male. Ogni puntata che vedo piango, si riaprono quelle ferite”. Lino ha chiesto ancora una volta scusa alla sua ex fidanzata, ammettendo di aver sbagliato, tuttavia non si è pentito del proprio comportamento e ha rincarato la dose con un bel: “Dopo il programma ho capito che Alessia non mi è mancata e questa è una risposta (…). Il programma mi ha aiutato a capire che non ero felice della mia storia”.

Come si suol dire, meglio soli che male accompagnati.