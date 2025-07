Temptation Island, Lino e Alessia si sono lasciati: “Mi ha mancato di rispetto”

IPA Filippo Bisciglia

Alessia e Lino di Temptation Island si sono lasciati. Dopo l’acceso falò di confronto nello show, l’addio e il ritorno di fiamma, la storia fra i due protagonisti del programma è arrivata al capolinea.

L’addio (fra polemiche) di Lino e Alessia di Temptation Island

Ad annunciare la fine della sua relazione con Alessia Pascarella è stato proprio Lino Giuliano che su Instagram ha spiegato di aver messo fine alla storia d’amore per via di alcuni comportamenti della compagna. I due si erano lasciati al termine dell’avventura a Temptation Island con un falò di confronto piuttosto discusso di fronte a Filippo Bisciglia.

In seguito era arrivato uno scontro sui social in cui era rimasta coinvolta anche la tentatrice Maika. Poi il clamoroso ritorno di fiamma e una storia d’amore che sembrava destinata al lieto fine. L’annuncio dell’addio è arrivato nelle Stories Instagram di Lino che ha spiegato la situazione ai followers.

“Ci sono momenti in cui è giusto parlare. In tanti mi scrivete, mi fate domande, cercate di capire. Allora vi dico solo questo: ho deciso di chiudere la mia relazione – ha svelato -. Non perché sia facile, non perché non ci abbia provato, ma perché da troppo tempo sto sopportando una persona che è cambiata, che non mi dà più attenzioni, che mi manca di rispetto, e che continua a sminuirmi proprio come ha fatto anche durante il programma”.

“Per questa relazione sono andato anche da uno psicologo, da solo, per cercare di salvare qualcosa, per capire se il problema ero io, per non mollare – ha confessato ancora Lino -. Perché ci credevo davvero. Ma quando sei l’unico a lottare prima o poi capisci che non è amore, è solo sofferenza. Non ho mai parlato male di chi ho amato. Nonostante episodi privati, ho fatto i miei sbagli e ho chiesto scusa. Ora vado avanti, non c’è altra scelta”.

Le accuse di Lino e la replica di Alessia

Immediata la replica di Alessia che su Instagram ha risposto a tono alle parole dell’ormai ex fidanzato. “La mia vita privata non è più social da un pezzo – ha rivelato -. Ma vedo che c’è ancora chi vive di illusioni e teatrini. Mai stata mantenuta, mai avuto bisogno di nessuno per vivere la vita. Il silenzio l’ho scelto per rispetto, ma ora basta. Chi finge maturità, impara prima la verità. Perché la pazienza ha un limite e io l’ho quasi superato. Ho tante schifezze da pubblicate, ma mi vergogno io per prima. Il coraggio non mi manca, ora basta con questi teatrini”.

Fra le coppie più discusse della scorsa edizione di Temptation Island, Lino e Alessia avevano fatto discutere il pubblico, fra scontro e accuse reciproche. Durante la permanenza nello show, Lino si era avvicinato alla single Maika, rilasciando dichiarazioni pesanti che avevano spinto Alessia a richiedere più volte un falò di confronto.

L’incontro – come previsto dal regolamento del programma di Maria De Filippi – era stato rifiutato più volte da Lino. Sino a quando, grazie all’intervento deciso di Filippo Bisciglia, il fidanzato di Alessia era stato costretto a partecipare al falò, chiarendo una volta per tutte la sua posizione.