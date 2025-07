Temptation Island, la confessione di Perla e Lino: “Gli autori non ti dicono tutto”

IPA Falsissimo, le rivelazioni di Perla e Lino

Temptation Island è il programma dell’estate (ma non solo), e continua a far parlare di sé fuori dagli schermi televisivi e soprattutto ritirando fuori vecchi personaggi e glorie passate. Infatti, Perla Vatiero e Lino Giuliano, ex protagonisti del programma, hanno condiviso retroscena inediti sulla loro esperienza. Ospiti di Fabrizio Corona nell’episodio 13 del suo podcast Falsissimo, i due hanno raccontato senza filtri come gli autori del programma influenzerebbero i comportamenti dei concorrenti.

Perla Vatiero racconta i retroscena di Temptation Island

Perla Vatiero ha confessato che gli autori esercitavano una sorta di “pressione psicologica” sui partecipanti, pilotandone le emozioni con informazioni parziali.

“Una cosa scontata è che gli autori non ti vengono certo a dire che il tuo fidanzato piange per te. Ti vengono invece a dire che al tuo fidanzato non frega niente”, ha rivelato, spiegando che in momenti di fragilità frasi del genere possono spingere i concorrenti a reagire d’istinto. L’intento, secondo lei, sarebbe quello di incoraggiare scelte estreme e alimentare i conflitti all’interno del reality.

Lino Giuliano: “Temptation Island è un po’ trash”

Lino Giuliano ha rincarato la dose definendo Temptation Island “un po’ trash”. Proprio lui ha detto questa frase. Ha poi raccontato che anche a lui gli autori avevano dato indicazioni precise: prima di entrare nel villaggio gli avrebbero suggerito di “divertirsi” senza pensare troppo alla fidanzata Alessia Pascarella rimasta nell’altro resort.

Un consiglio apparentemente innocuo che Lino, col senno di poi, ammette di aver frainteso, lasciandosi andare durante lo show. Si è infatti avvicinato pericolosamente alla single Maika Randazzo, mettendo a rischio la sua relazione ufficiale. Lino ora riconosce di essere caduto nella trappola del gioco, complice l’atmosfera spensierata e le dinamiche volute dagli autori. Certo, c’è da dire però che è sempre troppo facile poi fare da scaricabarile.

Nel corso del programma, Fabrizio Corona ha chiamato in diretta anche la ex tentatrice Maika Randazzo per ascoltare anche la sua versione dei fatti. Corona dal canto suo non ha risparmiato commenti pungenti: secondo lui a Maika Lino non piaceva affatto ed era interessata solo alla visibilità. Maika ha candidamente ammesso: “Ovviamente non ho perso la testa né mi sono innamorata: per me era un gioco, faceva parte del ruolo”.

Il flirt con Maika Randazzo dopo l’uscita dal programma

Lino ha replicato rivelando che, dopo il programma, lui e Maika si sono frequentati per circa un mese, finché è stato lui a chiudere. “L’ho lasciata perché poi sono arrivati i divertimenti e le serate”, ha spiegato in modo molto maturo, aggiungendo di aver conservato messaggi che provano il loro rapporto e il dispiacere di lei quando lui ha posto fine alla relazione.

Una sorta di rivincita: se per Maika era quasi tutto un gioco, dalle parole di Lino emerge che un minimo di coinvolgimento autentico c’è stato.