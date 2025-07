Corona contro Temptation Island, Barbara D’Urso: “Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo”

Getty Images Fabrizio Corona e Barbara D'Urso

Fabrizio Corona sta con Barbara D’Urso. Archiviati gli screzi del passato, l’ex re dei paparazzi ha teso la mano alla conduttrice, ormai fuori dalla tv da oltre due anni. L’ex marito di Nina Moric non ha esitato a criticare Pier Silvio Berlusconi per il trattamento riservato alla napoletana e ha tirato in ballo Temptation Island, attualmente programma di punta di Mediaset con i suoi quasi quattro milioni di spettatori.

Corona attacca Temptation Island e difende Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata del suo format Falsissimo, Fabrizio Corona ha puntato il dito contro Temptation Island, il reality di punta dell’estate Mediaset, accusandolo apertamente di essere “tutto falso”.

Secondo Corona, ciò che va in onda sarebbe frutto di dinamiche costruite e pilotate dalla produzione per creare spettacolo e alimentare le reazioni del pubblico.

A sostegno delle sue affermazioni, Corona ha diffuso spezzoni di telefonate private con alcuni dei protagonisti della trasmissione, tra cui Perla Vatiero, Lino Giuliano e Maika Randazzo. Le loro parole hanno lasciato intendere che ci sarebbe lo zampino degli autori dietro le scelte e i comportamenti dei partecipanti.

Ma Corona si è scagliato soprattutto contro Pier Silvio Berlusconi reo, a suo dire, di aver licenziato su due piedi e ingiustamente Barbara D’Urso per ripulire la rete dal trash. Anche se di fatto sono rimasti in palinsesto programmi dall’etica alquanto discutibile.

“Togli Barbara D’Urso perché è trash, ma se togli Barbara D’Urso perché è trash, – ha affermato Corona – come fai a mandare in onda Temptation Island, Uomini e Donne, il Grande Fratello con quelle dinamiche? Ma poi come fai a mandare via Barbara D’Urso, dopo anni e anni, ma cosa fai, la licenzi senza permetterle di salutare i suoi ascoltatori quando è 30 anni che vi fa mangiare tutti quanti? Grazie ai suoi ascolti e le pubblicità. Dici che non fai la televisione trash, ma Verissimo l’80% degli ascolti li fa con quelli di Temptation Island e Grande Fratello“.

Il messaggio di Barbara D’Urso a Fabrizio Corona

Le parole di Fabrizio Corona hanno fatto, come sempre, il giro della rete. Sono arrivate anche a Barbara D’Urso, che ha prontamente ringraziato l’ex re dei paparazzi. “Grazie”, gli ha scritto la conduttrice in un messaggio privato che però poi Corona ha diffuso pubblicamente.

Nella chat si legge la replica di Fabrizio: “È la pura verità. Tornerà il tuo momento”. E davanti a questa risposta Carmelita ha aggiunto: “Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo”.

In realtà, per ora, il ritorno di Barbara D’Urso in televisione è più lontano che mai. La diretta interessata aveva parlato di un nuovo show da condurre il venerdì sera, su Rai 1. Ma le lunghe trattative non sarebbero andate a buon fine e il progetto resta al momento fuori dalla nuova stagione televisiva.

Niente da fare neppure per Ballando con le Stelle: più volte si è vociferato di un coinvolgimento di Barbarella nel cast del dancing show di Milly Carlucci ma alla fine sarebbe saltato tutto per motivi ancora non precisati.

Quel che è certo è che la D’Urso sta faticando (e non poco) a ritrovare un proprio spazio sul piccolo schermo, dove un tempo era onnipresente. Uno scenario impensabile solo fino a qualche anno fa.