Paola Perego dalla parte di Barbara D’Urso. Per la prima volta la conduttrice Rai, moglie dell’agente dei Vip Lucio Presta, si è schierata pubblicamente a favore della collega napoletana. E tra le righe non ha esitato a lanciare una stoccata a Pier Silvio Berlusconi reo, due anni fa, di aver allontanato Carmelita da Mediaset.

Le parole di Paola Perego su Barbara D’Urso

Ospite all’AREA Roma Pride, alle Terme di Caracalla, per parlare della sua esperienza in tv, Paola Perego ha condiviso parole di supporto per Barbara D’Urso.

Invitata a scegliere tra Barbarella ed Elodie, la Perego ha preferito la sua collega spiegandone il motivo. “Scelgo Barbara D’Urso per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, mi voglio schierare dalla sua parte”, ha dichiarato senza mezzi termini.

Ha dunque commentato la lontananza della D’Urso dalla t v, che dura ormai da due anni, ritenendola scorretta. “Non è giusto che una professionista come lei sia stata messa all’angolo all’improvviso, senza una ragione. La tv che lei faceva può piacere o no, ma dietro un programma c’è sempre un editore che ti dà la linea da seguire, a lei è stato detto di fare quello. E lo ha fatto anche molto bene”.

Dunque, ha sottolineato con veemenza: “È impensabile che una professionista come lei oggi non lavori”.

Tra le righe è possibile leggere una critica a Pier Silvio Berlusconi, l’editore di Mediaset che inaspettatamente non ha rinnovato il contratto della D’Urso nel 2023. Non solo: prima dell’effettiva scadenza del documento, Carmelita è stata cancellata dai palinsesti di Canale 5 e il suo programma di punta, Pomeriggio 5, è stato affidato a Myrta Merlino.

“È diventata emblema di un certo tipo di tv e si hanno scrupoli a prenderla. Le auguro tutto il bene, non ho niente contro di lei, ma la storia qui è finita per mille motivi, a partire dal contratto”, si è difeso di recente Pier Silvio parlando della D’Urso. Ma ben diverso è il pensiero della Perego, che lavora sul piccolo schermo da molto tempo.

Quando torna in tv Barbara D’Urso

Più volte si è vociferato di un ritorno in televisione di Barbara D’Urso. Pare ci siano stati dei contatti importanti con la Rai per uno show in prima serata, a gennaio 2026. “È un progetto di “emotainment” bello, elegante, popolare, commovente e divertente”, ha anticipato la presentatrice in un’intervista, confermano i contatti diretti con Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time

Per ora, però, non è chiaro se tale progetto riuscirà a concretizzarsi considerati i due anni di stallo. A detta di qualcuno molto probabilmente verrà affidato ad un’altra presentatrice.

Secondo le ultime indiscrezioni, la 68enne sarebbe in lizza anche per partecipare a Ballando con le Stelle, dove lo scorso anno è stata ballerina per una notte. Anche se pare che le trattative si siano bloccate. Nell’attesa di nuovi ed interessanti sviluppi Barba D’Urso si rilassa al mare con i parenti e i cari amici e continua ad essere presenza costante sui social per i suoi fan più fedeli.