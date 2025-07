Getty Images Pier Silvio Berlusconi e Barbara D'Urso

Si inasprisce il conflitto tra Barbara D’Urso e Pier Silvio Berlusconi. Di recente la conduttrice napoletana ha parlato di un buon rapporto con l’amministratore delegato di Mediaset ma le ultime parole del figlio di Silvio Berlusconi sembrano indicare tutt’altro. E difficilmente faranno piacere a Barbarella, che è ancora lontana dalla televisione due anni dopo l’addio forzato a Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi contro Barbara D’Urso

Alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset è stato impossibile per i giornalisti non menzionare Barbara D’Urso, un tempo regina incontrastata dell’azienda di Cologno Monzese con ben quattro programmi all’attivo e ottimi ascolti tv. Poi, di colpo, il licenziamento. Una scelta di cui, almeno fino ad oggi, Pier Silvio Berlusconi non si è mai pentito.

“No, l’intervista di Barbara D’Urso non l’ho letta”, ha detto il compagno di Silvia Toffanin riferendosi a quella rilasciata da Carmelita al Corriere della Sera. Quella in cui la 67enne ha parlato del presunto veto politico sul suo ritorno in Rai e della possibilità di guidare un nuovo people show.

Poi Pier Silvio si è lasciato andare ad un duro affondo: “È diventata emblema di un certo tipo di tv e si hanno scrupoli a prenderla. Le auguro tutto il bene, non ho niente contro di lei, ma la storia qui è finita per mille motivi, a partire dal contratto”.

Ancora una volta, dunque, Carmelita è stata etichettati di fare televisione trash e per questo, a detta di Berlusconi, non è riuscita a ricollocarsi nel mondo dello spettacolo. Affermazioni che contrastano con le ultime della D’Urso, che ha sempre rimarcato di aver fatto un lavoro vicino alla gente.

“Ma cosa significa fare trash? Cercare di dare voce ai sentimenti delle persone comuni è trash? Ho raccontato storie semplici, perché ci si riconoscessero gli italiani. Qual è il confine tra trash e popolare? La Corrida di Corrado era trash?”, si è difesa lei.

E sulle accuse di aver fatto tv del dolore ha risposto così: “Le emozioni sono un elemento accessorio e fondamentale nella comunicazione televisiva, sono la materia viva attraverso la quale tu racconti la realtà. Non tutti si possono permettere di raccontare le proprie ferite con un linguaggio elevato. Nei miei programmi si è parlato di separazioni, di malattie, di violenza contro le donne, di povertà, di esclusione, e l’ho fatto dando spazio a chi altrimenti sarebbe rimasto invisibile. E comunque mi pare che lo facciano, giustamente, tutti i programmi che si occupano di cronaca, e non solo”.

Quando torna in tv Barbara D’Urso

Più volte si è vociferato di un ritorno in televisione di Barbara D’Urso. Pare ci siano stati dei contatti importanti con la Rai per uno show in prima serata, a gennaio 2026. “È un progetto di “emotainment” bello, elegante, popolare, commovente e divertente”, ha anticipato la presentatrice.

Per ora, però, non è chiaro se tale progetto riuscirà a concretizzarsi considerati i due anni di stallo. Secondo le ultime indiscrezioni, la D’Urso sarebbe in lizza anche per partecipare a Ballando con le Stelle, dove lo scorso anno è stata ballerina per una notte.