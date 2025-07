Palinsesti Mediaset, così Pier Silvio Berlusconi rivoluziona il preserale

Getty Images Pier Silvio Berlusconi

Manca ancora qualche settimana all’inizio della nuova stagione televisiva di Mediaset, ma l’ad Pier Silvio Berlusconi ha le idee ben chiare sulle strategie da adottare per il prossimo futuro. I numeri sono già dalla sua parte: Mediaset raggiunge il 37,3% di share nelle 24 ore, un risultato che nessun altro gruppo televisivo europeo riesce a ottenere. Nonostante ciò è chiaro che rimangono ancora degli aspetti da migliorare, soprattutto sul prodotto: per questo Berlusconi ha illustrato le mosse che “in maniera graduale ma profonda” rivoluzioneranno i palinsesti.

Canale5, come cambia l’access prime time e il preserale

Pier Silvio Berlusconi ha le idee chiare sul futuro di Canale5: Striscia la notizia, come già annunciato nei giorni scorsi, lascerà il suo posto fisso nell’access prime time di Canale5. “Abbiamo lavorato in totale accordo – ha spiegato l’ad di Mediaset -, Antonio ha capito il nostro bisogno di guardare a nuovi prodotti”. Al suo posto, già da lunedì 14 luglio, arriverà Gerry Scotti con una versione completamente rivisitata de La Ruota della Fortuna, mentre il preserale partirà il 21 luglio con Enrico Papi e Sarabanda.

Tornerà anche Bonolis con Avanti un altro! e ci sarà spazio per il nuovo acquisto di Canale5, Max Giusti “che deve diventare un volto della rete: per lui abbiamo in mente un nuovo formato che stiamo testando attraverso diversi numeri zero”.

La bocciatura dei reality e la conferma di Maria De Filippi

Mentre le fasce strategiche Pier Silvio Berlusconi ha già attuato nuove mosse, in prima serata squadra che vince non si cambia: Maria De Filippi rimane salda al comando con i programmi di maggior successo del Biscione, da Tú sí que vales a C’è posta per te, passando per Amici e Temptation Island. Confermati anche i programmi di intrattenimento come This Is Me, Pio e Amedeo, lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, i concerti del Volo, ma anche uno speciale di Verissimo.

Spazio anche per i reality, ma non tutti: bocciati La talpa, condotto da Diletta Leotta, e The Couple, con alla guida Ilary Blasi, che ha commentato con parole durissime. “Sono due dei programmi più brutti che abbia mai visto. Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia”.

Nonostante gli ascolti non proprio soddisfacenti delle ultime edizioni, tornerà il Grande Fratello in versione nip, condotto da Simona Ventura. “Vogliamo storie vere, con persone che hanno qualcosa da dire – ha spiegato l’ad di Mediaset -. Il glam, inteso come bellezza, e le storie sentimentali devono far parte della narrazione dei reality, un tipo di programma che per funzionare ha bisogno che il pubblico si appassioni ai concorrenti e alle loro storie”.

Confermati anche il GF Vip e l’Isola dei Famosi, sempre affidati ad Alfonso Signorini e Veronica Gentili, in partenza la prossima primavera.

Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio Cinque

Come già si vociferava da tempo, Pomeriggio Cinque cambierà veste: al timone arriverà Gianluigi Nuzzi – che manterrà il suo posto anche a Quarto Grado – per un programma che dovrà puntare di più su cronaca, attualità, sport e costume. Myrta Merlino invece sarà utilizzata ospite nei tanti talk di Rete4, in attesa di un nuovo progetto per lei.

Rete4 riconferma gli show di prima serata, ai quali si aggiungeranno, con l’aggiunta di Tommaso Labate con il programma RealPolitik e Toni Capuozzo con una trasmissione sulle grandi figure del Novecento. In seconda serata arriverà Federico Rampini, mentre dopo il Tg4 ci sarà una striscia affidata a Nicola Porro, dal titolo Dieci minuti.