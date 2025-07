Myrta Merlino resta a Mediaset, il nuovo progetto dopo Pomeriggio Cinque

IPA Myrta Merlino

Myrta Merlino resta in casa Mediaset: pare che la conduttrice, dopo aver rinunciato alla guida di Pomeriggio Cinque, rimarrà comunque in azienda, tanto da aver rinnovato il contratto in scadenza. Si parla di nuovi progetti per la giornalista, che sarebbe pronta a buttarsi anima e corpo in una nuova sfida.

Myrta Merlino, cosa succede dopo l’abbandono di Pomeriggio Cinque

Novità in casa Mediaset, almeno così suggeriscono le indiscrezioni di Davide Maggio. Stando a quanto si legge sul suo portale sarebbe stata la stessa giornalista a decidere di lasciare il programma del pomeriggio di Canale5. “Ha scelto di abbandonare Pomeriggio Cinque, ma il sodalizio con Mediaset continua. Ci risulta, infatti, che Myrta Merlino e l’azienda abbiano deciso di rinnovare il contratto appena scaduto”, si legge sul sito del critico televisivo.

Per la conduttrice quindi nessun addio a Mediaset, ma nuove sfide all’orizzonte, come spiega Maggio: “Nelle prossime settimane, verrà scelto il nuovo progetto da affidare alla giornalista. Entrata a Mediaset per la conduzione di una prima serata su Rete 4, alla Merlino fu chiesto di spostarsi nel contenitore pomeridiano di Canale 5 dopo l’improvviso allontanamento della precedente conduttrice”.

La giornalista era stata fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi, che non ha mai nascosto la stima nei suoi confronti, dopo averle affidato la trasmissione che era stata per anni sotto la guida di Barbara D’Urso. Eppure le due edizioni di Pomeriggio Cinque condotte da Myrta Merlino hanno faticato a lasciare il segno, con ascolti ben al di sotto delle aspettative. E già dalle prime battute, l’amministratore delegato di Mediaset aveva spiegato che la conduttrice non era convinta di accettare un programma così generalista, carico di cronaca nera e attualità. “Lei non aveva in mente questo tipo di impegno, così ampio e così distante da ciò che aveva fatto finora, ma si è impegnata moltissimo ed è una grande professionista”, aveva dichiarato.

Il futuro di Myrta Merlino a Mediaset

Se da un lato è ormai certo che la giornalista rimarrà a Mediaset – quasi certamente a Rete4 – dall’altro bisognerà capire quale sarà la sua collocazione in palinsesto. Pare infatti che il manager della conduttrice, Lucio Presta, avrebbe avanzato la richiesta di una prima serata su Rete4, anche come forma di riconoscimento per l’impegno profuso negli ultimi due anni. Ma, come riportato da Fanpage, da Cologno Monzese sarebbe arrivata una risposta netta: Pier Silvio avrebbe rifiutato l’ipotesi sia della prima serata che dell’access prime time.

È molto probabile che il nuovo progetto riguardi quindi la fascia mattutina, quella che Myrta Merlino conosce bene dai tempi di L’Aria che Tira su La7. Si tratterebbe di un format a lei più congeniale, vicino alla sua cifra giornalistica. Ma è ancora tutto da decidere, soprattutto perché ancora il palinsesto di Rete4 è da definire.

Nel frattempo a Pomeriggio Cinque potrebbe arrivare un uomo: secondo le ultime indiscrezioni si tratterebbe di Gianluigi Nuzzi, volto storico di Quarto Grado su Rete4. Il giornalista potrebbe essere affiancato da una conduttrice per la parte più leggera del programma, ma il suo nome è ancora avvolto nel mistero.