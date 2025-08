Ansa Gianluigi Nuzzi

Dopo le prime indiscrezioni, alla serata con la stampa Mediaset ha confermato Gianluigi Nuzzi alla conduzione di Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano di Canale5. Che potrebbe cambiare nome, secondo gli ultimi rumor, e partire dal 1° settembre.

Pomeriggio Cinque, quando inizia e l’indiscrezione sul nome

A lanciare il rumor su Pomeriggio Cinque è Hit per Affari Italiani: Mediaset si sta dedicando all’evoluzione, con netti cambiamenti a cui abbiamo assistito già quest’estate. Paperissima Sprint si è spostato su Italia1, Gerry Scotti sta ottenendo un successo strepitoso con La Ruota della Fortuna e abbiamo visto, per la prima volta in assoluto, la “trilogia” di Temptation Island, tre appuntamenti di seguito che hanno confermato e consolidato la fama del programma, tra i più amati della Rete.

Ma settembre è praticamente dietro l’angolo, e questo significa che si tornerà ai palinsesti di sempre, e se Affari Tuoi è pronto a sfidare La Ruota dal 2 settembre, il 1° torna anche Pomeriggio Cinque. Che, però, potrebbe subire ulteriori cambiamenti, considerando che non ritroveremo Myrta Merlino alla conduzione, ma Gianluigi Nuzzi. E c’è anche un mistero che ben presto sarà svelato: “Qualcuno dice che il programma potrebbe cambiare nome“, fa sapere Hit. Non è certo, ma alla fine sarebbe una bella mossa, per allontanarsi definitivamente da quello che un tempo rappresentava il contenitore pomeridiano di Mediaset.

E intanto la data si avvicina, ed è anticipata rispetto al ritorno de La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano, di ben sette giorni. Ci sarà un nuovo studio e una nuova grafica, e saranno trattati tutti i colori delle notizie, con un’attenzione più alta sulla cronaca nera e sull’attualità. L’obiettivo lo aveva anticipato Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset: “Cronaca, attualità… dove c’è una notizia, noi andremo. Magari nel programma ci sarà meno ‘leggerezza’, intesa non come allegria, ma come temi che non aderiscono alla realtà”. Inoltre, Nuzzi non avrà un affiancamento: non ci sarà un’altra figura a occuparsi del blocco “cronaca rosa”. Rimarrà anche alla conduzione di Quarto Grado, in onda ogni venerdì.

Myrta Merlino sostituita da Gianluigi Nuzzi: il futuro a Mediaset

L’eredità di Pomeriggio Cinque passa così a Nuzzi: Myrta Merlino aveva salutato il suo pubblico proprio il 6 giugno. “Quest’anno quasi 200 puntate insieme a voi e poi ci siete voi, il pubblico, siete la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete, voi che non ci mollate mai e quindi a voi devo il grazie più grande. Mi mancherete moltissimo, lo devo dire, e quindi buone vacanze. State bene e non mollate mai”. Il suo saluto, indubbiamente commosso, ha confermato quindi le indiscrezioni che avevano accompagnato la fine del programma. Myrta Merlino rimarrà a Mediaset, e lei stessa aveva raccolto un’eredità pesante, quella di Barbara D’Urso.

Sul futuro della Merlino a Mediaset, tuttavia, non c’è ancora nulla di certo. Davide Maggio aveva spiegato che “nelle prossime settimane, verrà scelto il nuovo progetto da affidare alla giornalista. Entrata a Mediaset per la conduzione di una prima serata su Rete 4, alla Merlino fu chiesto di spostarsi nel contenitore pomeridiano di Canale 5 dopo l’improvviso allontanamento della precedente conduttrice”.