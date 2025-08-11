Pomeriggio 5 addio, Gianluigi Nuzzi annuncia Dentro la notizia

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Gianluigi Nuzzi

Pomeriggio 5 chiude definitivamente. O meglio cambia nome: dalla prossima stagione sarà Dentro la notizia e al timone ci sarà Gianluigi Nuzzi. Dopo l’operazione flop con Myrta Merlino, Mediaset ha optato per una variazione del titolo, forse ancora troppo legato all’immagine di Barbara D’Urso, alla guida della trasmissione per oltre un decennio.

Pomeriggio 5 diventa Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi

Sui social Mediaset ha annunciato l’arrivo di Dentro la notizia, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5. Andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17, dal prossimo primo settembre, proponendo approfondimenti su storie, fatti e attualità.

Nel filmato c’è Gianluigi Nuzzi che dichiara: “Le scenografie dobbiamo ancora allestirle, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento perché si chiamerà Dentro la notizia. Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti, giorno per giorno. Come un mosaico il nostro Paese, tutti i pezzettini devono mettersi bene insieme e così noi arriveremo alla verità. Vi aspetto dalle 17 tutti i giorni”.

Il format punta a raccontare l’attualità con un approccio diretto e un’attenzione particolare alle storie che compongono il panorama sociale e politico italiano. E a sfidare, ovviamente La vita in diretta di Alberto Matano, che negli ultimi anni ha raggiunto ascolti strabilianti.

Dentro la Notizia non è proprio un titolo innovativo dalle parti di Videonews. Lo stesso titolo è stato infatti utilizzato per la prima parte della Domenica Cinque di Claudio Brachino e Federica Panicucci nella stagione 2011/2012 e l’anno successivo per un approfondimento estivo di Rete 4 in seconda serata.

Ci sarà un nuovo studio e una nuova grafica, e saranno trattati tutti i colori delle notizie, con un’attenzione più alta sulla cronaca nera e sull’attualità.

L’obiettivo lo aveva anticipato Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset: “Cronaca, attualità… dove c’è una notizia, noi andremo. Magari nel programma ci sarà meno ‘leggerezza’, intesa non come allegria, ma come temi che non aderiscono alla realtà”. Inoltre, Nuzzi non avrà un affiancamento: non ci sarà un’altra figura a occuparsi del blocco “cronaca rosa”.

Myrta Merlino sostituita da Gianluigi Nuzzi: il futuro a Mediaset

L’eredità di Pomeriggio Cinque passa così a Nuzzi: Myrta Merlino aveva salutato il suo pubblico lo scorso 6 giugno. “Quest’anno quasi 200 puntate insieme a voi e poi ci siete voi, il pubblico, siete la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete, voi che non ci mollate mai e quindi a voi devo il grazie più grande. Mi mancherete moltissimo, lo devo dire, e quindi buone vacanze. State bene e non mollate mai”.

Il suo saluto, indubbiamente commosso, ha confermato quindi le indiscrezioni che avevano accompagnato la fine del programma. Myrta Merlino rimarrà a Mediaset, dove aveva raccolto un’eredità pesante, quella di Barbara D’Urso.

Sul futuro della Merlino a Mediaset, tuttavia, non c’è ancora nulla di certo. Davide Maggio ha spiegato che “nelle prossime settimane, verrà scelto il nuovo progetto da affidare alla giornalista. Entrata a Mediaset per la conduzione di una prima serata su Rete 4, alla Merlino fu chiesto di spostarsi nel contenitore pomeridiano di Canale 5 dopo l’improvviso allontanamento della precedente conduttrice”.