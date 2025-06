Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5 e si commuove: “Vi lascio in buone mani”

Fonte: Ansa Myrta Merlino

Myrta Merlino ha lasciato ufficialmente Pomeriggio 5. La diretta interessata lo ha confermato tra le righe al termine della sua ultima puntata, quella andata in onda su Canale 5 venerdì 6 giugno. Ha prima annunciato l’arrivo di Alessandra Viero allo spin off estivo del format, poi ha augurato il meglio al suo pubblico senza però menzionare alcun arrivederci a settembre, come invece accaduto un anno fa.

Myrta Merlino lascia per sempre Pomeriggio 5

A due anni dal chiacchierato approdo di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 è tempo di nuove sfide professionali per la giornalista e conduttrice napoletana. Nel 2023 ha raccolto, senza successo, la difficile eredità di Barbara D’Urso, cancellata dall’oggi al domani dai palinsesti Mediset (e oggi lontana dalla tv a causa di un presunto veto politico).

Per la compagna di Marco Tardelli è stato difficile ritagliarsi uno spazio tutto suo e in questo lasso di tempo alla conduzione del programma pomeridiano ha perso praticamente ogni giorno la guerra degli ascolti tv contro La vita in diretta di Alberto Matano.

E così, dopo una prova tutt’altro che positiva, in accordo con Pier Silvio Berlusconi Myrta Merlino ha scelto di abbandonare Pomeriggio 5 e dedicarsi a nuovi impegni lavorativi più pertinenti al suo curriculum. Secondo le ultime indiscrezioni, nella prossima stagione televisiva potrebbe approdare su Rete 4, alla guida di un talk politico.

Nel corso dell’ultima puntata la conduttrice ha parlato dell’arrivo di Alessandra Viero alla versione estiva di Pomeriggio 5, in partenza lunedì 9 giugno: “Sono molto contenta che sia lei a condurre la versione estiva, so di lasciarvi in buone mani, è una collega brava e preparata”.

Poi ha ringraziato l’azienda, il suo team di lavoro e gli spettatori che l’hanno seguita: “Grazie, abbiamo vissuto un anno intenso, ma siamo arrivati alla fine, raccontando pezzi di vita vera“. E dopo un video recap del best of della trasmissione, ha detto: “Mi emoziona rivedere la vita vissuta insieme e le cose accadute insieme, le persone“.

“Siamo arrivati alla fine di questa intensa edizione, abbiamo raccontato la realtà così com’è, per me la cronaca riflette il Paese e ne abbiamo raccontato la luce e le ombre, facendo domande e non accontentandoci delle risposte, facendo un lavoro di gruppo che è fondamentale”.

Infine l’ultimo saluto da parte di Myrta Merlino: “La mia squadra è fatta di inviati ma anche tutti quelli che non vedete che sono essenziali. E poi voi, il pubblico, siete stati essenziali e non ci avete mai mollato, a voi il grazie più grande, mi mancherete. Buona estate e non mollate mai“.

Chi prenderà il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

Nonostante il flop di questi ultimi due anni con Myrta Merlino, Pier Silvio Berlusconi sembra deciso a voler puntare su una giornalista per la conduzione di Pomeriggio 5. La voglia di emulare La vita in diretta e garantire un tipo di informazione diversa da quella del passato è ben evidente.

Per questo pare che in lizza per il prossimo settembre ci siano ben tre giornaliste, tutte e tre cresciute a Mediaset e molto apprezzate: Cesara Buonamici (che nel caso lascerebbe il ruolo di opinionista al Grande Fratello), Sabrina Scampini e Simona Marchetti. Chi la spunterà?