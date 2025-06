Pomeriggio 5, ecco chi potrebbe sostituire Myrta Merlino alla conduzione

Fonte: IPA Myrta Merlino

L’estate è alle porte e in casa Mediaset spirano venti di cambiamento. Dopo due stagioni alla conduzione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino sembra destinata a lasciare il timone del talk pomeridiano.

Venerdì 6 giugno andrà in onda la sua ultima puntata prima della consueta pausa estiva, e intanto il gossip televisivo impazza sui possibili eredi in studio a partire da settembre. L’esperimento di Merlino, improntato su uno stile più sobrio e informativo, sulla scia de La vita in diretta, non ha mai trovato piena sintonia con il pubblico di Canale 5. Complici gli ascolti deludenti, Mediaset avrebbe dunque deciso di non confermarla per la prossima stagione.

La giornalista, dal canto suo, potrebbe traslocare su Rete 4, rete ritenuta più affine al suo profilo professionale, magari tornando a un programma mattutino di approfondimento. Nessun ritorno in vista, invece, per Barbara D’Urso: nulla lascia intendere che l’ex padrona di casa possa rientrare nei piani dell’azienda. Insomma, Pomeriggio 5 tornerà a settembre ma con una nuova guida, e la curiosità su chi raccoglierà l’eredità di Myrta Merlino è alle stelle.

Cesara Buonamici in pole per la conduzione di Pomeriggio 5

Tra le voci di corridoio spicca su tutte quella di Cesara Buonamici. Volto storico del TG5 e recentemente apprezzatissima come opinionista al Grande Fratello, Cesara sarebbe in pole position come nuova conduttrice di Pomeriggio 5.

Secondo indiscrezioni rilanciate da Dagospia, la Buonamici sarebbe vista addirittura come il “salvagente” di Mediaset per rilanciare il pomeriggio, forte del consenso popolare ottenuto durante l’esperienza nel reality di Canale 5.

La sua lunga esperienza giornalistica conferirebbe al programma la credibilità necessaria per trattare cronaca e attualità in chiave popolare, proprio ciò di cui il format ha bisogno dopo la gestione poco convincente degli ultimi due anni.

Ai piani alti di Cologno Monzese non manca la stima verso di lei, e avere una professionista così riconoscibile e rassicurante alla guida del contenitore pomeridiano potrebbe essere la mossa vincente.

Chi sono gli altri candidati alla guida di Pomeriggio 5

Se Buonamici è in testa alla lista, non è l’unica candidata emersa. Si parla infatti di una vera e propria rosa di nomi interni Mediaset pronti a subentrare. Simona Branchetti, giornalista del TG5 già collaudata alla conduzione di Morning News estivo, viene indicata tra le papabili eredi di Merlino.

Anche Veronica Gentili figura nel toto-nomi: attualmente impegnata a Le Iene e di recente alla guida de L’Isola dei Famosi, ha dimostrato di saper affrontare temi complessi con il giusto mix di ironia e intelligenza – una dote che in molti ritengono ideale per il pomeriggio Mediaset.

Nelle scorse settimane si è fatto il nome anche di Francesco Vecchi, volto di Mattino 5: c’è chi ha ipotizzato di sfruttare il suo traino di successi mattutini (oltre il 20% di share) e le buone prove offerte quando ha sostituito Merlino in alcune occasioni.

Non mancano poi ipotesi più sorprendenti: ad esempio si è parlato di Serena Bortone, ex conduttrice Rai di Oggi è un altro giorno, come outsider pronta a subentrare dalla concorrenza.

Quando verrà annunciato il nuovo volto del programma

Mediaset avrebbe sondato anche alcuni volti noti di La7 per rinnovare Pomeriggio 5, ma tutti i tentativi pare siano andati a vuoto davanti ai “no” decisi dell’editore Urbano Cairo. Alla luce di questi rifiuti, l’azienda sembra orientata a una soluzione interna, puntando su professionisti “di casa” già rodati.

L’annuncio ufficiale sul futuro conduttore o conduttrice potrebbe arrivare già a luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset.