Che fine ha fatto Maria Amelia Monti

Maria Amelia Monti, classe 1961, è una delle attrici che, almeno per un certo periodo, ha fatto compagnia agli italiani con diversi progetti. Un personaggio apprezzato dal pubblico, soprattutto per la sua simpatia e per la sua allegria. Dio Vede e Provvede, Amico Mio e Finalmente Soli, in compagnia di Gerry Scotti, sono i suoi lavori più conosciuti.

Prima ancora di essere stata sposata (per fiction) con Gerry Scotti, Maria Amelia Monti ha trovato la felicità con la sua famiglia: il marito Edoardo Erba, sposato con lei da circa 24 anni, e i loro tre figli. Nonostante il felice matrimonio, molti le fanno ancora domande sul collega del passato con il quale, è bene ribadirlo, non ha mai avuto una relazione. La Monti, ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, ha raccontato aneddoti divertenti proprio sulla confusione che imperversa tra il pubblico e ha affermato che una volta, addirittura, il suo bambino ha dovuto spiegare a scuola di non essere figlio di Gerry Scotti.

Nonostante gli anni passati, il legame tra Gerry e Maria Amelia rimane incentrato su una profonda stima ed è carico di tanto affetto. È stato proprio il famoso presentatore che, con un video messaggio trasmesso dalla Balivo a Vieni Da Me, ha affermato di volere molto bene alla Monti e ha ricordato gli anni in cui lavoravano insieme a Finalmente Soli. L’attrice, parlando di Scotti, ha affermato:

Abbiamo lavorato insieme e riso tanto per dieci anni. Queste risate ci hanno unito. Non usciamo spesso e probabilmente non andiamo neanche tanto d’accordo, ma ci amiamo tantissimo.

Parole di apprezzamento anche da parte di un altro collega: Enzo Iacchetti. Affermazioni, le sue, che hanno fatto imbarazzare Maria Amelia Monti. Lo storico presentatore di Striscia La Notizia ha dichiarato, pur se in maniera scherzosa, di aver provato attrazione per l’attrice. Poi, con molta tenerezza, ha aggiunto:

È un’attrice, una mamma e una persona straordinaria.

Un presente sereno, ma un passato fatto di sacrifici e anche qualche delusione. L’attrice, infatti, ha ricordato, tra le altre cose, tutte le volte in cui è stata bocciata o respinta dalle scuole di recitazione per un problema di dizione corretto solo con tanto impegno e lavoro.

Ma quali sono i progetti futuri di Maria Amelia? Ha appena finito di lavorare ad un nuovo film, Se mi vuoi bene, di cui è protagonista. Nel cast anche altri attori noti come Claudio Bisio, Flavio Insinna e Sergio Rubini. Noi, come tutto il pubblico, non vediamo l’ora di vederla sul grande schermo.