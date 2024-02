Fonte: IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti ci riprova con Lo show dei record. Il programma di Canale5 tenta la risalita degli ascolti tv del 25 febbraio con una nuova puntata che coinvolge un vasto pubblico di affezionati, che si scontra con Màkari 3 di Claudio Gioè in continua crescita. Tra questi si affaccia un sempre più insidioso Che tempo che fa di Fabio Fazio, che si prepara all’ospitata di Chiara Ferragni del 3 marzo ma che intanto schiera i suoi migliori ospiti. Chi ha vinto la corsa allo share?

Prima serata, ascolti tv del 25 febbraio: vince Màkari 3

Màkari 3, su Rai1 con Claudio Gioè, conferma il successo della prima puntata con il 22,6% di share. Lo show dei record prova a risalire e invece cala, fermandosi al 14,7%. La domenica di Gerry Scotti è quindi sottotono, nonostante gli ottimi risultati della partenza, mentre la fiction della prima Rete si prende il successo della grande fiction che – da molti anni a questa parte – è diventata leader degli ascolti tv della domenica.

Su Rai2, 9-1-1 ha radunato 764.000 spettatori (3,7%) e 9-1-1: Lone Star ha ottenuto 792.000 spettatori (4,2%). Su Italia1, The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha ottenuto 1.119.000 spettatori con il 6,5% di share. Su Rai3 – dalle 21:38 alle 22:47 – Indovina Chi Viene a Cena ha convinto 1.207.000 spettatori con il 6.3% (anteprima dalle 21:02 alle 21:38 a 881.000 e il 4.3%). Su Rete4, Zona Bianca è la scelta di 626.000 spettatori con il 4,4% di share. Su La7 K-19 – The Widowmaker ha raccolto 321.000 spettatori con l’1,8%. Su Tv8 Petra in replica ha conquistato 341.000 spettatori con l’1,8%.

Sul Nove, dopo l’anteprima (1.229.000 – 6,2%), Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio totalizza 2.137.000 spettatori con il 10,7% nella prima parte e 1.188.000 spettatori con il 9,9% nella seconda parte de Il Tavolo. Sul 20 The Losers è piaciuto a 414.000 spettatori con il 2,2%. Su Iris L’ora più buia ha ottenuto 300.000 spettatori (1.6%). Su RaiPremium The Voice Senior in replica con la conduzione di Antonella Clerici si prende 138.000 spettatori (0.8%). Su TopCrime Maigret e la principessa si prende 278.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time, dati del 25 febbraio

Su Rai1 Affari Tuoi di Amadeus si prende 5.566.000 spettatori pari al 26,9%. Su Canale5 Paperissima Sprint si prende 3.050.000 spettatori (14,7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.249.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chesarà… con la conduzione di Serena Bortone totalizza 854.000 spettatori (4,2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend conquista 699.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 678.000 spettatori (3,3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 745.000 spettatori pari al 3,6%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 626.000 spettatori (share del 3%).

Il preserale, dati del 25 febbraio

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 con la conduzione di Marco Liorni totalizza 3.191.000 spettatori con il 20,9% mentre L’Eredità Weekend si prende 4.239.000 spettatori con il 24,3%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story di Paolo Bonolis conquista 2.348.000 spettatori (16%) mentre Avanti un Altro! Story ha conquistato 3.157.000 spettatori (18,5%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (423.000 – 3,3%), Novantesimo Minuto ha registrato 738.000 spettatori (5,1%) nella prima parte e 632.000 spettatori (3,8%) nella seconda parte Tempi Supplementari.

Su Italia1 Studio Aperto Mag conquista 482.000 spettatori (3%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine convince 618.000 spettatori (3,3%). Su Rai3 l’informazione dei TGR interessa a 2.464.000 spettatori con il 13,6%. Su Rete4, Tempesta d’Amore ha appassionato 601.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Il profumo del mosto selvatico piace a 232.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Cucine da Incubo conquista 373.000 spettatori (2,7%) e 4 Ristoranti conquista 525.000 spettatori (2,9%). Sul Nove Little Big Italy raduna 358.000 spettatori (2,5%) mentre Che Tempo Che Farà è la scelta di 463.000 spettatori (2,6%).