Ascolti tv del 22 giugno: Belgio-Romania sfida Lo show dei record

Un sabato sera all'insegna di Euro2024: ma come sono andati gli ascolti tv del 22 giugno? La partita non ha rivali

Fonte: IPA Gerry Scotti

Non si fermano le sfide di Euro2024 e, con loro, i grandi ascolti tv di Rai1. Sabato 22 giugno è stata la volta di Belgio-Romania, che ha visto tornare in campo Romelu Lukaku forse un po’ troppo punito dal Var, e una replica de Lo show dei record di Gerry Scotti. Una sfida impari, dati i risultati che derivano dalle partite del torneo continentale, mentre su Rai2 è andato in onda La strana signora della porta accanto. Su Rai3, si è invece rinnovato il consueto appuntamento con Sapiens.

Gradito ritorno per i telespettatori di Rete4, che hanno invece ritrovato un giovanissimo Leonardo Pieraccioni in Fuochi d’Artificio, uno dei suoi film di maggiore successo, invece Italia1 ha proposto Windstorm – Contro ogni regola. Un palinsesto estivo in piena regola in cui la parte del leone la fanno le partite degli Europei 2024 nelle quali la nostra Italia sta faticando – e non poco – per superare il turno delle fasi eliminatorie.

Ascolti tv 22 giugno: la partita senza rivali

Su Rai1 la partita degli Europei – Belgio-Romania ha conquistato 4.256.000 spettatori pari al 28.7% di share (primo tempo a 4.469.000 e il 29.7%, secondo tempo a 4.056.000 e il 27.7%); pre e post partita a 2.886.000 spettatori pari al 20.3%. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica ha raccolto davanti al video 1.387.000 spettatori con uno share dell’11.7% (presentazione a 1.440.000 e il 9.7%). Su Rai2 La strana signora della porta accanto è la scelta di 819.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Windstorm – Contro ogni regola ha radunato 737.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta coinvolge 756.000 spettatori e il 5.6% (presentazione a 520.000 e il 3.5%). Su Rete4 Fuochi d’artificio totalizza un a.m. di 777.000 spettatori (5.5%). Su La7 Mine vaganti ha registrato 586.000 spettatori con il 4.1%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 335.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Il Branco – L’Omicidio di Desiree Piovanelli cattura l’attenzione di 280.000 spettatori con il 2%. Su Iris 15 minuti – Follia omicida a New York interessa 241.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Sei mai stata sulla luna? raggiunge 208.000 spettatori e il 2%. Su RaiPremium Amore criminale è scelto da 207.000 spettatori (1.4%). Su TopCrime Poirot è seguito da 281.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, gli ascolti di sabato 22 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 2.129.000 spettatori con il 14.2%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 599.000 spettatori (4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.058.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Illuminate è la scelta di 692.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 714.000 spettatori (5%) nella prima parte e 903.000 spettatori (6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 895.000 spettatori pari al 6%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 336.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 217.000 spettatori (1.5%).

Gli ascolti del preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.729.000 spettatori pari al 17.2%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.627.000 spettatori pari al 21.7%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.280.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.727.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 la partita degli Europei – Turchia-Portogallo sigla 1.504.000 spettatori con il 14.6% (primo tempo a 1.418.000 e il 16%, secondo tempo a 1.583.000 e il 13.6%); pre e post partita a 766.000 spettatori con il 7.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 242.000 spettatori (2.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 467.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.658.000 spettatori pari al 13.2%, mentre Blob segna 642.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Terra Amara interessa 477.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 Formula 1 – Post Qualifiche GP Spagna registra 143.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy totalizza 250.000 spettatori (2.3%).