Ascolti tv del 16 febbraio, Mina Settembre sfida Le Iene e Tradimento

Come sono andati gli ascolti tv di domenica 16 febbraio: la fiction Rai ha sfidato la programmazione Mediaset

Fonte: Ansa Serena Rossi

Una serata ricca di appuntamenti quella di domenica 16 febbraio, tra fiction amatissime e tanti programmi apprezzati dal pubblico. Chiusa la settimana sanremese, il palinsesto televisivo ha ripreso la sua normale programmazione, con Mina Settembre 3 con Serena Rossi su Rai1, che ha sfidato come di consueto Canale5, dove sono andati in onda i nuovi episodi del dezi turco Tradimento.

Mentre su Rai2 era in programma l’appuntamento con la serie tv N.C.I.S. – Unità Anticrimine, su Rai3 andava in onda Report, sotto la guida di Sigfrido Ranucci. Su Rete4, spazio all’informazione con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, su Italia1 invece è andata in onda una nuova puntata de Le Iene, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni.

Come ogni domenica poi sul Nove l’appuntamento era con nuova puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Scopriamo insieme chi ha vinto la gara degli ascolti del 16 febbraio.

Prima serata, ascolti tv del 16 febbraio

Nella serata di ieri, domenica 16 febbraio, su Rai1 l’ultima puntata di Mina Settembre 3 ha interessato 4.547.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 1.927.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 759.000 spettatori (3.7%) e N.C.I.S. Origins 709.000 spettatori (3.7%).

Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.297.000 spettatori con il 9.1%. Su Rai3, preceduto da Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.430.000 – 7%), Report segna 1.466.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 599.000 spettatori (4%).

Su La7 Il processo di Norimberga raggiunge 298.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 Blacklight ottiene 205.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.542.000 spettatori con il 7.5% nella presentazione, 2.018.000 spettatori con il 10.1% nella prima parte e 1.055.000 spettatori con l’8.5% nella seconda parte parte chiamata Il Tavolo.

Access Prime Time, dati del 16 febbraio

Su Rai1 Dietrofestival arriva a 5.408.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.658.000 spettatori pari al 13%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.141.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 955.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 852.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 658.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 538.000 spettatori pari al 2.6%.

Preserale, i dati del 16 febbraio

Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.848.000 spettatori (11.9%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.631.000 spettatori (14.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (442.000 – 3.2%) e TG2 Dossier (379.000 – 2.5%), Blue Bloods totalizza 520.000 spettatori con il 2.9% nel primo episodio e 731.000 spettatori con il 3.7% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 416.000 spettatori (2.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 466.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.373.000 spettatori (12.6%). A seguire Blob segna 779.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 La Promessa interessa 817.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 357.000 spettatori (2%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 658.000 spettatori con il 3.4%.