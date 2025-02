Che Tempo Che Fa, le pagelle del 16 febbraio: Antonella Clerici amicona (9), Lucio Corsi bambinone (7)

Fonte: IPA Antonella Clerici

In onda un’altra spassosa puntata di Che Tempo Che Fa. Agli immancabili momenti di approfondimento culturale e di attualità, il patron Fabio Fazio, accompagnato come sempre dall’elegantissima Filippa Lagerback, nella puntata post-sanremese di domenica 16 febbraio ha lasciato ampio spazio al puro intrattenimento. Ad aiutarlo nell’impresa una delle regine della televisione italiane, la come sempre frizzante Antonella Clerici e la scatenata Ornella Vanoni, per l’occasione opinionista inviata dall’Ariston. Una serenità ritrovata anche grazie al ritorno in studio (o quasi) di Luciana Littizzetto, ripresasi dalla malattia che l’aveva costretta all’assenza la settimana precedente e tornata inarrestabile come sempre.

Antonella Clerici, una di famiglia. Voto: 9

Tra poco, Antonella Clerici festeggerà 40 anni in Rai. La ricciolina è ormai uno dei volti più conosciuti e amati della televisione italiana, che da decenni tiene compagnia agli italiani all’ora di pranzo, e non solo. Reduce dalla co-conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2025, la presentatrice de La prova del cuoco, è arrivata come un raggio di sole negli studi di Che Tempo Che Fa. Alla mano come sempre, ma con un outfit sensualissimo: camicia in seta nera e una gonna trasparente al punto giusto e ricoperta di cristalli. In un perfetto equilibrio tra seduzione e giocosità.

Antonella ha ripercorso le emozioni vissute all’Ariston, dove ha fatto da spalla al direttore artistico Carlo Conti. Un ritorno umile di chi il Festival lo ha condotto personalmente nel 2010. Una delle poche a ricevere l’onore, prima di lei soltanto Loretta Goggi (1986), Raffaella Carrà (2001) e Simona Ventura (2004). Il sogno della conduttrice, però, è che una donna al comando smetta di essere un’eccezione: “Dare un po’ il Festival di Sanremo alle donne, non sarebbe male ogni tanto”. Lei lo chiese a Laura Pausini.

La più che equa frecciatina, è stata poi surclassata da una lunga chiacchierata spensierata, in cui Antonella ha mostrato l’amore per il proprio lavoro, che tanti considerano “al sapore di sugo” – giusto per continuare la polemica. “La Prova del Cuoco mi ha dato l’opportunità di avere un rapporto con il pubblico che credo la trasmissione quotidiana ti dà, rispetto alle altre. – ha affermato – Sei di famiglia, entri nella casa tutti i giorni, fai compagnia alle persone”.

Ed è proprio vero, Antonella Clerici è una di famiglia, guardandola sembra di trovarsi di fronte a una vecchia amica. Così, le perdoniamo persino la strampalata esibizione canora, in cui si è esibita stonando tutte le note di Montagne verdi di Marcella Bella. Diamo ragione a Mara Maionchi, “sarebbe ora che tornassero a cantare quelli che lo sanno fare”. Ad Antonella, però, non possiamo che dare un bel 9. Anche per la consapevolezza: “Sono peggio di Simona Ventura” ha ammesso prima di prendere in mano il microfono.

Lucio Corsi ci porta in un mondo di fiaba. Voto: 7

“Vive in un mondo tutto suo, un mondo di fiabe. È un animo puro, una persona rara. Scriverà cose sempre più belle e cambierà il cantautorato italiano”: così lo ha presentato il grande Carlo Verdone. Lucio Corsi, rivelazione di questo Festival di Sanremo 2025 – che da semi sconosciuto ha terminato in una sorprendente seconda posizione – dopo essersi impeccabilmente esibito nella sua Volevo essere un duro, si è raccontato alla scrivania di Fabio Fazio. E, nel parlare, ha svelato quel mondo tutto suo fatta di natura (quella brulla della sua Maremma), di attenzione anche ai più piccoli (dalle cavallette al Topo Gigio che l’ha accompagnato all’Ariston) e di visioni oniriche (immagina gli angeli custodi guidare i trattori).

Non troverete qui, tuttavia, la fascinazione cieca che tanti hanno subito di fronte all’originale cantautore. Corsi è un personaggio interessante, colto e dalla penna brillante. Un artista che si fa notare nel panorama odierno e che, tuttavia, a tratti sembra nascondere un pelino di spocchia sotto la facciata da bravo ragazzo. O siamo solo mal pensanti, che sia solo timidezza? Nel dubbio gli diamo 7.

Luciana Littizzetto, lavoratrice indefessa. Voto: 8

La scorsa settimana era assente per motivi di salute, costretta al ricovero da una grave pancreatite. Appena 7 giorni dopo, Luciana Littizzetto è già tornata al lavoro e non è venuta meno al suo impegno domenicale. L’immancabile siparietto, però, è stato tenuto a distanza, in collegamento da casa, con la cagnolina di famiglia a far capolino dalla telecamera. Neppure gli acciacchi più duri riescono a fermare l’ironia di Lucianina, che si conferma un vero vulcano.

Ornella Vanoni si merita il Festival. Voto: 10

Sanremo non è ancora finito. Seppur il sipario sia calato sul palco dell’Ariston, il Festival ha continuato a vivere negli studi di Domenica In e, qualche ora dopo, in quelli di Che Tempo Che Fa. A commentare quest’edizione della festa della musica italiana è stata una che, della musica italiana appunto, è un vero mostro sacro. Parliamo, naturalmente, di Ornella Vanoni, spettatrice da casa in compagnia di Colapesce e Di Martino.

La cantante, come sempre senza peli sulla lingua, ne ha detto delle belle su conduttori e performance canore. Si è dichiarata (anche lei) ammaliata da Lucio Corsi, pur essendo incapace di riconoscerlo senza trucco. Ha elogiato la grazia di Bianca Balti mentre affermava che, al contrario, “Malgioglio a Sanremo non è adatto”. Ha dato consigli di stile ad Antonella Clerici e, come tutti noi, si è lamentata dell’eccessiva lunghezza delle serate. Ornella dà voce ai pensieri che noi altri non abbiamo il coraggio di confessare.

Il cast dell’“Inside Out italiano”, la promozione intelligente. Voto: 7

Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli e Claudio Santamaria sono arrivati a Che Tempo Che Fa per promuovere FolleMente, il nuovo film di Paolo Genovese di cui sono protagonisti. Eppure, l’intermezzo promozionale è stato arricchito da divertenti aneddoti sul dietro le quinte del set e esilaranti battute di cui fautrice è stata per lo più, e ciò non stupisce, l’irresistibile Emanuela Fanelli. La star di C’è ancora domani, scherza sulla scarsa brillantezza dei colleghi uomini e, riprendendo il personaggio della diva capricciosa che spesso ha interpretato, ha preteso un secondo invito in trasmissione, stavolta nelle vesti di ospite d’onore. Così si fa pubblicità.