Luciana Littizzetto in ospedale, salta Che tempo che fa: come sta e l’annuncio (a modo suo)

Luciana Littizzetto ha dovuto saltare la puntata di "Che tempo che fa" per via di una pancreatite acuta che l'ha costretta in ospedale: come sta

Fonte: IPA Luciana Littizzetto

Brutto episodio di salute per Luciana Littizzetto: la presentatrice e comica protagonista di Che tempo che fa accanto a Fabio Fazio è finita in ospedale per via di una pancreatite acuta che l’ha costretta a saltare il consueto appuntamento domenicale in trasmissione.

A raccontarlo lei stessa in collegamento telefonico con il presentatore durante la puntata del programma, dove ha voluto raccontare l’accaduto e ringraziare i medici per il lavoro che le ha permesso di stare meglio.

Luciana Littizzetto in ospedale: l’annuncio a “Che tempo che fa”

Una puntata di Che tempo che fa senza la presenza in studio di Luciana Littizzetto quella di domenica 9 febbraio. Lucianina, come spesso l’apostrofa il conduttore e amico Fabio Fazio, ha dovuto prendersi un momento di pausa a causa di una condizione medica che l’ha costretta a recarsi in ospedale: una pancreatite acuta.

Una condizione dolorosa ma, fortunatamente, parzialmente rientrata, tanto da permetterle di raccontare l’accaduto in collegamento telefonico durante la puntata. “Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso pensando di avere l’influenza: è una pancreatite acuta. Pensavo che il dolore sarebbe passato, invece no… E io ho una soglia del dolore molto alta, anche di sopportazione, altrimenti non starei a lavorare con te”.

Sempre ironica e positiva, Luciana ha voluto rassicurare il pubblico sfoderando, come sempre, una battuta: “La pancreatite è associata all’abuso di alcol? Io mangio come un monaco del monte Athos… Ma quando c’è qualcosa che non va e si avverte qualcosa di anomalo, meglio farsi controllare” ha spiegato Luciana, che non ha potuto intervenire in puntata in presenza sedendosi, come di consueto, sulla scrivania del programma in onda sul canale Nove.

Luciana Littizzetto, come sta ora

Tra battute e risate legate anche all’episodio della sua prima Tac e della risonanza magnetica, la telefonata tra Luciana Littizzetto e Fabio Fazio ha poi rassicurato ulteriormente il pubblico in ascolto: “È una cosa seria ma stai molto meglio, lo diciamo per non allarmare nessuno” ha incalzato il conduttore.

“I valori stanno scendendo. Sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, quelli che lavorano tutto il giorno nel reparto, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola” ha aggiunto Luciana Littizzetto ringraziando tutti coloro che si sono presi cura di lei.

Non è la prima volta che l’ironica ex professoressa è costretta a prendersi una pausa per motivi di salute: già a fine 2019, infatti, Luciana era dovuta andare in ospedale a causa di una caduta per strada con cui si era rotta la gamba.

Fortunatamente, anche in quel caso, dopo un periodo di pausa, cure e di riposo, era riuscita a riprendersi totalmente e a tornare più simpatica che mai al suo posto in trasmissione: una cosa che, speriamo, possa accadere al più presto nonostante la pancreatite.

“Ci manchi molto, guarda cosa arrivo a dirti…”, ha confidato Fazio in chiusura alla telefonata sperando, anche lui, di poter la partner in studio la prossima settimana.