Luciana Littizzetto a Verissimo, la malattia e i chili persi: “Sono stata male”

Luciana Littizzetto a Verissimo ha raccontato della pancreatite acuta che l’ha colpita: sei chili persi e tanta autoironia nel suo racconto

Luciana Littizzetto torna a far sorridere, anche quando parla di momenti difficili. Ospite a Verissimo, la comica torinese ha raccontato con la sua inconfondibile ironia i problemi di salute affrontati negli ultimi mesi. Una pancreatite acuta l’ha costretta al ricovero e le ha fatto perdere molti chili, un cambiamento evidente che Silvia Toffanin ha subito notato in studio.

Luciana Littizzetto a Verissimo, la malattia e i chili persi

Luciana Littizzetto non ha mai avuto paura di raccontarsi senza filtri. E così, quando Silvia Toffanin le ha fatto notare la silhouette più snella, lei ha risposto con una battuta che solo una donna come lei poteva regalare: “La pancreatite fa questo effetto qua, ti dimagrisce. Sono stata abbastanza male. È una cosa molto impegnativa. Ci vuole un po’ di tempo, poi ci si riprende. Però si dimagrisce un sacco. Ho perso cinque, sei chili. Su di me che già ero un ragno… adesso sono un ragno schiacciato”.

Un’ironia pungente che nasconde la fatica di un periodo complesso. La pancreatite acuta, infatti, è una patologia che richiede tempo e attenzione per essere superata, e la comica ha ammesso di aver passato momenti difficili. Ma, fedele al suo stile, non ha lasciato spazio al vittimismo, trasformando anche la sofferenza in un’occasione per strappare un sorriso.

Non solo: Luciana ha parlato anche dei sintomi della menopausa, che si sono aggiunti al quadro già complicato della malattia. In diretta ha raccontato, senza freni, la sua esperienza: “Ci sono 72 sintomi. I capelli sono più fragili, la pelle è sottile, non dormi, poi sei rincog**onita, non ti ricordi più niente, ti rimangono le parole sulla lingua. Non sai neanche più come si chiama Mattarella. Una schifezza. Poi, le caldane. E la patata che si secca, ma questo forse non possiamo dirlo, lo taglierete”. Silvia Toffanin le ha promesso che avrebbe mandato in onda tutto, e così è stato.

I figli e la vita quotidiana

L’ospitata a Verissimo non è stata solo un racconto di malattia e menopausa. Luciana Littizzetto ha aperto anche il cuore sulla sua vita privata e sui figli adottivi, Jordan e Vanessa, arrivati da lei ormai 19 anni fa. “Hanno avuto delle ferite potenti che non si rimarginano, come quella dell’abbandono. Però adesso hanno anche il mio cognome, questo mi fa molto piacere” ha raccontato con orgoglio e commozione.

Il suo ruolo di madre resta centrale, anche se i ragazzi hanno ormai preso il volo. Entrambi lavorano e vivono la loro vita adulta, ma la casa della comica continua a essere un punto di riferimento. A riempire le stanze c’è anche Svetlana, una giovane ragazza bielorussa accolta dopo il conflitto in Ucraina e che oggi studia all’università.

Luciana non nasconde di essere una mamma presente, a volte persino ingombrante: “Io cucino. Sono una mamma un po’ guardiana e un po’ rompiscatole, cerco di proteggerli”. Una definizione che rispecchia perfettamente il suo spirito: ironico, affettuoso, sempre pronto a prendersi in giro.

Amore, ricordi e nuove pagine da scrivere

A Verissimo c’è stato spazio anche per il tema dell’amore. Luciana Littizzetto ha confessato il desiderio di innamorarsi ancora, nonostante la sensazione che molti uomini possano avere timore di lei: “Vorrei riprovare quella cosa di innamorarsi. Però non è mai stato semplice per me. Magari ti stimano come professionista, ma che si fermino folgorati dalla mia bellezza no”. Con la solita autoironia ha raccontato la difficoltà di conciliare il suo carattere con una relazione, ma senza perdere la speranza.

Nel salotto di Silvia Toffanin, la comica ha poi condiviso un tenero ricordo di Pippo Baudo. “Gli ho scritto il 7 giugno per il suo compleanno e mi ha ringraziato per gli auguri. Non immaginavo che stesse così male”. Ha raccontato aneddoti divertenti, come lo storico bacio sul palco, nato quasi per caso: “Dovevo ballare con lui, ma con il gelato in mano non riuscivo a muovermi. A un certo punto gli ho detto ‘Baciamoci’ e lui ha accettato subito”. Un ricordo affettuoso che conferma il legame di stima e simpatia con il conduttore scomparso.