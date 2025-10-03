Luciana Littizzetto, il racconto della malattia e l’ammissione: “L’amore? So che potrebbe non arrivare più”

Luciana Littizzetto si racconta parlando dei problemi di salute, di amore e dei figli e rivela che smettere di lavorare per lei è impossibile

Famosa per la sua ironia tagliente e la battuta sempre pronta, Luciana Littizzetto è una delle protagoniste più amate del cinema e soprattutto della tv italiana: recentemente si è raccontata a cuore aperto in un’intervista dove ha parlato senza filtri della menopausa, dei cambiamenti del corpo e della malattia che l’ha colpita, la pancreatite, raccontando paure e fragilità, ma anche la voglia di andare avanti. Con la solita sincerità ha spiegato perché non potrebbe mai smettere di lavorare: il palcoscenico per lei è una vera e propria dipendenza e in attesa di rivederla al fianco di Fabio Fazio a Che tempo che fa, fa un bilancio dolceamaro dell’ultimo periodo della sua vita.

Luciana Littizzetto, la pancreatite e la dedizione per il suo lavoro

Lei è una delle comiche più amate e ricercate della tv e siamo abituati a vederla sempre ironica, allegra e tagliente, senza filtri nè peli sulla lingua. Ma negli ultimi periodi anche Luciana Littizzetto ha dovuto arrendersi ad una diagnosi che l’ha investita in pieno, quella di pancreatite acuta, una patologia che l’ha colpita ad inizio 2025 e che l’ha costretta a fare i conti con una realtà tutta nuova.

“Ho vissuto bene la mia età fino a quando mi è venuta la pancreatite acuta e sono stata ricoverata. Sono dimagrita tanto, mi sono trasformata in uno spaghetto scotto” ha raccontato la comica a Vanity Fair senza perdere un grammo della consueta verve. “Però l’altra sera ero a cena con Orietta Berti e qualche giorno prima ho fatto una lunga telefonata con Ornella Vanoni. Mi sono rimaste nel cuore, ho capito che la passione che hanno per il loro lavoro le tiene vive. Nessuna di loro vuole andare in pensione” ha aggiunto Luciana, alludendo al fatto che anche lei, a 61 anni, potrebbe decidere di ritirarsi dal cinema e dalla tv, ma solo il pensiero la rende tremendamente triste.

“Se penso di smettere di fare il mio lavoro mi viene una tristezza. Forse il palcoscenico ti dà dipendenza, c’è poco da fare” ha aggiunto ancora, ribadendo il suo amore per questo lavoro e la sua intenzione, nonostante il difficile periodo attraversato, di non abbandonare il suo lavoro.

Luciana Littizzetto, la menopausa, l’amore e i tre figli adottivi

Durante il ricovero per via della pancreatite acuta che l’ha colpita, Luciana Littizzetto ha avuto modo di riflettere su tante cose, compreso l’amore. A tal proposito, sempre nell’intervista a Vanity Fair, ha dichiarato candidamente: “So che potrebbe anche non arrivare più, quando arrivi ai sessant’anni hai questa epifania” ha detto la comica senza però perdere del tutto le speranze.

“Mi chiedo spesso se sto così male da sola, ma poi mi rispondo subito di no. L’unico momento in cui non mi piace è quando mi succedono cose pesanti, come la pancreatite acuta. Lì mi è mancato avere qualcuno accanto. Ma ho capito anche che non è facile stare con me” ha ammesso con sincerità.

Secondo la Littizzetto anche il fatto di essere famosa, oltre al fatto di non avere un carattere propriamente semplice, farebbe di lei una persona “respingente” con cui è difficile stare. Anche perché al momento la sua salute vacilla: oltre alla pancreatite infatti, la celebre comica starebbe facendo i conti con i sintomi della menopausa: “E devi stare dietro al fisico, perché poi i muscoli si afflosciano, le ossa si svuotano, la pelle si assottiglia. Vivi per tenerti insieme. È faticoso, infatti non faccio quasi niente” ha aggiunto ancora spiegando così la sua attuale condizione.

Tuttavia la Littizzetto non è completamente sola perché è anche una mamma dal cuore grande: nella sua vita ha accolto tre ragazzi ovvero Vanessa, Jordan e Svetlana. I primi due, fratelli di origini macedoni, sono entrati in casa sua quando erano ancora bambini, a 9 e 12 anni, e oggi sono ormai adulti e indipendenti. Svetlana invece è bielorussa: arrivò in Italia da piccola grazie al progetto Chernobyl, che permetteva ai bambini di trascorrere periodi lontani dalle zone contaminate, e da allora non se n’è più andata.

Svetlana oggi ha 28 anni, talento nel disegno e vive a Torino per studiare. Tra i tre, solo lei abita ancora con Luciana, mentre gli altri due, come racconta divertita la comica, “si sono trasferiti, ma tornano sempre a mangiare”. Sul suo ruolo di madre, Littizzetto ammette di essere a volte un po’ apprensiva “Li tengo d’occhio, forse troppo. Ma l’importante è che tra noi ci sia sempre dialogo” ha concluso saggiamente.