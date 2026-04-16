Luciana Littizzetto, di cosa parla il suo primo romanzo Il tempo del la la la

IPA Luciana Littizzetto

Dimentichiamo per un attimo la “Lucianina” irriverente che si inerpica sulla scrivania di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Luciana Littizzetto esordisce con il suo primo romanzo Il tempo del la la la, edito da Mondadori, spogliandosi della sua “maschera comica”, per entrare in un racconto più profondo e incentrato sull’universo femminile.

Le “queenager” di Lucianina

Al centro del romanzo di Luciana Littizzetto c’è un termine – un neologismo, per l’esattezza – che ha ottime carte per candidarsi a nuova parola preferita: “Queenager”. Sono donne un po’ queen (regine) e un po’ teenager (adolescenti), donne che stanno vivendo quella stagione della vita che l’autrice definisce “friabile e viva”, in cui la consapevolezza della maturità si intreccia con un la curiosità e la voglia di fare.

Il tempo del la la la parla proprio di questo, andando contro l’idea malsana che dopo i cinquant’anni per le donne sia finita, che debbano diventare invisibili. Con intelligenza, la Littizzetto racconta che si può guardare al futuro con gioia, anziché vivere nel timore del tempo che scorre.

La trama del romanzo

La trama ci porta nel cuore di Torino vibrante, in un baretto di fiducia che diventa il “quartier generale” di tre amiche inseparabili. Tra un caffè e chat incessanti Lola, Maura e Ida si mettono a nudo, raccontando le loro vite. Tre donne diverse in cui ogni lettrice si può rispecchiare.

Lola è vicina ai sessant’anni e vive con l’inquietudine di chi sente di “sbiadire”. Pensa a un passato che ancora brucia e non riesce a vivere il presente appieno, percependolo “incolore” e privo di stimoli. Poi c’è Maura, che è la classica donna che si è persa nella routine, con un matrimonio trascinato per abitudine e sogni sono rimasti chiusi in un cassetto troppo a lungo. Infine, Ida è la forza della natura del gruppo, una donna per cui “l’ottimismo è il profumo della vita” e che non teme di sbagliare. Ida non chiede mai il permesso ed è proprio lei che spinge le amiche a mettersi in gioco.

Luciana Littizzetto ha messo tanto di sé nelle pagine del suo primo romanzo. Oltre alla location – Torino è la sua città, che ama alla follia -, ci sono la capacità di osservare il mondo anche nelle piccole cose apparentemente insignificanti e la sensibilità maturata negli anni. Come dice lei stessa, “le cose difficili piano piano si fanno”, e questo libro è la prova che anche affrontare il tempo che passa può diventare una bellissima avventura se abbiamo le amiche giuste al nostro fianco.

Quando esce Il Tempo del la la la?

Il tempo del la la la esce in tutte le librerie il 21 aprile. L’autrice è presente, inoltre, al Salone del Libro di Torino 2026, in programma dal 14 al 18 maggio, dove si occupa di un’interessante sezione dedicata alla Leggerezza. Qui, in una serie di incontri, dialoga con alcuni volti noti dello spettacolo e della cultura – come Mara Maionchi, Orietta Berti, Alfa e Cristiano Malgioglio -, con focus sul linguaggio: “Come si declina la leggerezza in mezzi di comunicazione diversi?”.