Che tempo che fa, pagelle del 29 marzo: Gianni Morandi fuori gara (8,5), Littizzetto infuriata (8), Orietta Berti ringrazia Berlusconi (10)

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IPA Luciana Littizzetto

Vecchi e nuovi amici, tanta musica ma soprattutto il ricordo di Gino Paoli. Fabio Fazio ha condotto l’ultima puntata di Che tempo che fa prima della lunga pausa per le feste pasquali e ha mescolato un calderone pieno fino all’orlo. Da Federica Brignone fino a Orietta Berti, la serata del 29 marzo sembrava non finire più: ma com’è andata davvero? Ecco il nostro pagellone.

Federica Brignone, tigre di neve e di mare – Voto: 9

Dopo il trionfo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Federica Brignone si conferma una fuoriclasse di resistenza. Tra una battuta sulla sua passione per il surf (“Sono stata due settimane a cavalcare le onde”), ammette con una risata che il relax totale non fa per lei: “Io sul lettino a fare le parole crociate? Impossibile!”.

E poi, il racconto del ritorno in pista dopo l’infortunio. Davanti alle immagini della sua vittoria, la commozione è stata inevitabile: “Vedermi lì mi ha fatto pensare a quante pene dell’inferno ho passato… è stato un momento toccante”. Federica Brignone, fiera della sua carriera nei Carabinieri, ha sottolineato quanto sia fondamentale essere un esempio positivo per i giovani. Non poteva poi mancare il messaggio ricevuto da Jannik Sinner subito dopo la discesa (e due medaglie d’oro): i campioni si riconoscono sempre.

Gianni Morandi eterno ragazzo – Voto: 8,5

Accolto da un’ovazione che ha letteralmente fatto tremare gli studi, Gianni Morandi esordisce con la solita ironia pungente guardando la scrivania: “Ma la Littizzetto si sdraia proprio qua sopra?”. La serata decolla quando appare Lorenzo Jovanotti per una sorpresa speciale. “Negli ultimi anni con Lorenzo ho avuto un rapporto straordinario”, confessa Gianni.

Jovanotti non risparmia elogi: “I suoi concerti sono la cosa più divertente che possiate vedere, il mio sogno è sempre stato essere lui!”. La loro collaborazione, ormai attiva da qualche anno, pare inoltre sul punto di riprendere quota in vista dell’estate. E tra abbracci e ricordi, Morandi imbraccia la sua chitarra per Vita (stavolta però senza il figlio Tredici Pietro) e C’era un ragazzo.

Si è poi ricordato di quando Gino Paoli, dopo il Cantagiro del ’63 con Sapore di Sale, tornò dai colleghi entusiasta: “Ragazzi, è bellissimo! Se venite anche voi, torno anche l’anno prossimo!”.

La letterina di Luciana Littizzetto: Giorgia e il “No” al Referendum – Voto: 7,5

Lucianina si siede sulla scrivania e indossa i panni (metaforici) di Giorgia Meloni. La letterina è indirizzata ai “suoi” fedelissimi all’indomani della sconfitta al referendum sulla giustizia. Tra giochi di parole e frecciatine affilate sulla tenuta della coalizione e il parere del popolo, Luciana Littizzetto ha analizzato lo scacco politico con satira graffiante: “Ho intinto la penna nell’inchiostro di bile”, dice interpretando la Premier.

LDA e AKA 7even cantano Poesie Clandestine – Voto: 7

Reduci dal successo sanremese, i due giovani artisti portano sul palco Poesie Clandestine. C’era molta attesa soprattutto per il ritorno di AKA 7even, apparso in video dopo il recente incidente che lo aveva lasciato visibilmente scosso. “Non ci sono state conseguenze fisiche gravi, ma il trauma è stato forte”, aveva detto LDA.

Il Tavolo – Voto: 8,5

Il Tavolo chiude in bellezza con le solite vette altissime. Orietta Berti ammette di aver ricevuto un uovo di Pasqua monumentale, dono di Pier Silvio Berlusconi (“è una persona molto gentile”, dice), scatenando subito l’ironia di Nino Frassica: “Attenta che dentro ci trovi Mario Giordano!”.

Spazio poi ai ricordi d’autore: Paolo Rossi ha omaggiato David Riondino, purtroppo scomparso il 29 marzo. Che tempo che fa si ferma per qualche settimana e torna in onda dal 19 aprile, subito dopo lo stop per le vacanze pasquali.