Dietro le quinte di Cannes 2026: cosa vi siete persi

Calato il sipario sulla 79esima edizione del Festival, al netto di vincitori e sconfitti, resta la polvere di stelle lasciata dal glamour dei bellissimi abiti delle star che hanno solcato il red carpet, la divina Demi Moore su tutte. E qualche foto inedita del dietro le quinte, che vede attori e modelle prepararsi o rilassarsi nei loro hotel, concedersi qualche tuffo dalle rocce del celebre Hôtel du Cap-Eden-Roc e regalare un topless inedito, come Heidi Klum…