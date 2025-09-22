Angelina Jolie incredibilmente ringiovanita sul red carpet del Festival di San Sebastian

Look total black per Angelina Jolie al Festival di San Sebastian: l'attrice è apparsa più bella che mai, ringiovanita e sempre più affascinante

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Angelina Jolie

Eterea, elegante, in una parola: bellissima. Stiamo parlando di Angelina Jolie, che sa sempre come stupire e attirare l’attenzione su di sé. La diva di Hollywood si è presentata sul red carpet del Festival di San Sebastian – la rassegna cinematografica che ogni anno, a settembre, va in scena nei Paesi Baschi – con un aspetto radioso, incredibilmente ringiovanita, e con una chioma più bionda del solito, che le dà un’aria ancora più sofisticata. Senza dimenticare il look total black chic e d’impatto, perfetto per l’occasione.

Angelina Jolie, sempre più bionda e ringiovanita: più bella che mai

È una diva che non ha bisogno di presentazioni e che di certo non teme il trascorrere del tempo. Angelina Jolie ha catalizzato l’attenzione di tutti al Festival di San Sebastian, dove è stata l’ospite d’onore della serata del 21 settembre, presentando Couture, film in concorso della regista francese Alice Winocour e di cui lei è protagonista.

La pellicola – presentata in anteprima mondiale al Toronto Film Festival – è ambientata durante la Paris Fashion Week, e Jolie recita al fianco di Louis Garrel e Garance Marillier. In Couture l’attrice interpreta Maxine Walker, una regista di film horror indie di tendenza, che scopre durante la Fashion Week di avere un tumore al seno. Impossibile non andare con la mente alla storia personale dell’attrice, che nel 2013, a soli 37 anni, si è sottoposta a un intervento preventivo di mastectomia e rimozione delle ovaie.

L’attrice era radiosa e il suo viso incredibilmente fresco: Angelina Jolie a cinquant’anni – compiuti lo scorso giugno – è ancora più bella di quando ne aveva trenta. Complice (forse) qualche sapiente ritocchino che non le ha stravolto i suoi splendidi lineamenti, rimpolpando leggermente gli zigomi, rivitalizzando lo sguardo e che le ha regalato qualche anno in meno.

A dare un tocco di giovinezza e un un po’ di dolcezza in più al suo volto è anche la chioma sempre più bionda, ispirata al look di scena di uno degli ultimi film in cui ha recitato, ovvero Anxious People, dove interpreta un’investitrice coinvolta in un’imprevista situazione di ostaggio. L’attrice ha sfoggiato un bob color biondo freddo (probabilmente una parrucca) che le ha donato un’allure ancora più eterea, misteriosa e raffinata.

Il look total black: la semplicità è la chiave

L’eleganza innata di Angelina Jolie si declina anche nel look: l’attrice per la serata in suo onore ha scelto un vestito chic e raffinato, minimal, senza eccessi e dettagli appariscenti.

Ha infatti puntato su un lungo abito di velluto nero con scollo a V profondo e bretelline sottili, abbinato a delle décolleté a punta coordinate. L’unico vezzo il dettaglio gioiello sulle scarpe, un sottile bordo di cristalli scintillanti color argento che si intravedeva mentre si lasciava ammirare sul red carpet.

La diva di Hollywood ha scelto un capo passepartout che non passa mai di moda: si tratta di un classico intramontabile, perfetto per la sua figura. E ci insegna che l’eleganza, quella vera, si trova nella semplicità.