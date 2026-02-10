Angelina Jolie, abito effetto nude e ricami d’argento

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Un look glamour e super scintillante per Angelina Jolie, che al Pathé Palace di Parigi, dove è andata in scena la première del suo ultimo film, Couture, è stata l’assoluta protagonista della serata. L’attrice si è presentata con un abito effetto nude e ricami d’argento, raffinato e d’impatto, da vera diva di Hollywoowd.

Angelina Jolie e l’abito da sogno effetto vedo non vedo

Un abito da vera diva per un look d’impatto: Angelina Jolie sa sempre come lasciare a bocca aperta, e anche questa volta non ha deluso le aspettative. L’attrice ha presenziato a Parigi per la première del film Couture, film della regista francese Alice Winocour e di cui lei è protagonista, recitando al fianco di Louis Garrel e Garance Marillier.

Il film lo aveva già presentato al Festival di San Sebastian: in quell’occasione Angelina Jolie aveva indossato un abito di velluto nero con scollo a V profondo e bretelline sottili, per un look chic ed elegante senza troppi eccessi. Ma questa volta ha voluto stupire tutti con una creazione firmata da Givenchy, un vestito tempestato di ricami d’argento che disegnano fiori d’argento. L’effetto dell’abito a maniche corte è un sensualissimo vedo non vedo, con frange sul fondo. A completare il look delle semplici décolleté nere, che non rubano la scena al vestito prezioso che avvolge perfettamente la sua silhouette, valorizzandola.

Il vestito di Givenchy richiama perfettamente le atmosfere glamour del film Couture, dove l’attrice interpreta Maxine Walker, una regista di film horror indie di tendenza che scopre di avere un cancro al seno proprio mentre è nel pieno di una settimana frenetica di lavoro, alla Paris Fashion Week. Impossibile non pensare alla storia personale di Angelina Jolie, che nel 2013, a soli 37 anni, si è sottoposta a un intervento preventivo di mastectomia e rimozione delle ovaie.

La star del resto ha definito il film una storia molto personale, e ha elogiato la regista Alice Winocour per la delicatezza con cui affronta un tema così complesso. A cinquant’anni, compiuti lo scorso giugno, Angelina Jolie non ha perso un briciolo del suo fascino e rimane una delle protagoniste indiscusse di Hollywood. E manda un messaggio chiaro al mondo: nonostante il dolore riesce a splendere sempre e comunque.

Il biondo di Angelina Jolie

Il look da vera diva d’altri tempi si completava con la chioma da sogno di Angelina Jolie, una cascata di capelli biondi lunghissimi e splendenti, con una riga di lato con onde morbide. La chioma fluente dell’attrice si tinge di sfumature dorate e miele, specialmente sulle punte chiarissime, mentre le radici rimangono del suo biondo cenere, per un effetto naturale e lucente.

Anche il make per l’occasione non poteva che essere studiato nei minimi dettagli, dallo stile sofisticato: ombretto scintillante e metallizato, eyeliner grafico che allunga lo sguardo, mentre le labbra sono leggermente colorate con un rossetto corallo, creando un equilibrio perfetto, dove la bellezza naturale dell’attrice viene esaltata.