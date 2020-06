Angelina Jolie, 45 anni ed è sempre la più bella

Angelina Jolie compie 45 anni. L'attrice meravigliosa, considerata una delle donne (se non "la") più belle al mondo il 4 giugno 2020 ha soffiato su 45 candeline. Probabilmente insieme ai suoi 6 amatissimi figli, sempre accanto a lei, che hanno rimpiazzato nel suo cuore l'amore troppe volte tradito per i suoi ex. Da Johnny Lee Miller, il primo marito sposato poco più che ventenne a Brad Pitt, passando per Billy Bob Thornton e vari flirt reali o presunti (compresa la relazione lesbo con Jenny Shimizu) Angie non è mai riuscita a trovare accanto a nessuno la vera felicità. Quella che oggi, libera e felice, sente di avere insieme ai suoi bambini. Ripercorriamo insieme la sua vita e i suoi amori.