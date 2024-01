Fonte: IPA Angelina Jolie cambia il look ma non la borsa: quanto vale la sua tote bag preferita

Il nome di Angelina Jolie è da sempre associato a quello di Brad Pitt, l’uomo con cui ha vissuto un lungo matrimonio e con il quale ha costruito la sua numerosa famiglia. Le cose tra di loro sono finite nel peggiore dei modi ed è guerra aperta tra i due ex coniugi, ma in questo scenario affatto rassicurante c’è un uomo che continua a dare sostegno all’attrice, silenziosamente, com’è nel suo stile: il fratello James Haven.

James Haven, gli esordi e la carriera da attore

Classe 1971, James Haven è conosciuto principalmente per essere il fratello maggiore di Angelina Jolie, nonché figlio di Marcheline Bertrand e Jon Voight, a loro volta attori. In verità anche lui ha intrapreso una carriera nel mondo della recitazione e vanta ruoli in diversi film.

Dopo la separazione dei genitori avvenuta nel 1976, fratello e sorella sono stati cresciuti dalla madre che per loro ha abbandonato tutto, trasferendosi a Palisades. Quando James aveva soltanto 13 anni la famiglia è tornata a Los Angeles ed è lì che ha cominciato a interessarsi al mondo del cinema. Dapprima ha frequentato la Beverly Hills High School, poi si è iscritto alla Scuola di Cinema e Televisione della University of Southern California e nel frattempo ha anche girato il suo primo film insieme ad Angelina, che gli è valso un George Lucas Award.

Crescendo non ha mai lasciato il mondo della recitazione, interpretando ruoli in diversi film come Gia, Hell’s Kitchen, Monster’s Ball e Original Sin, ma il suo lavoro è andato oltre. James Haven ha operato nell’ambito del Festival Artivist a Los Angeles e si è impegnato fortemente per la diffondere la consapevolezza sull’AIDS, collaborando con diverse organizzazioni senza scopo di lucro.

James Haven, il rapporto speciale con la sorella Angelina Jolie

Basta questo per capire quanto abbiano in comune fratello e sorella, oltre allo sguardo magnetico e al sorriso inconfondibile: entrambi sono attori, molto legati alla madre e ferventi attivisti per i diritti. La sua carriera certamente non è al pari di quella di Angelina Jolie, che si è guadagnata un posto nell’Olimpo di Hollywood, ma se ha deciso di sparire per un po’ dalle scene è stato per una scelta del tutto consapevole.

Il suo ultimo lavoro risale al 2013 e la sua intervista nel podcast 90who10 pubblicata lo scorso 31 dicembre 2023 è stata la prima in cui ha deciso di mettersi a nudo e raccontare dei suoi nuovi progetti, ma soprattutto del rapporto speciale con la sorella. James e Angelina sono sempre stati molto legati e lo hanno dimostrato in diverse occasioni, anche dando “scandalo”.

Chi c’era ricorderà certamente il bacio sulla bocca che si scambiarono pubblicamente quando Angelina vinse il Golden Globe per il film Ragazze interrotte, che di lì a poco le sarebbe valso un Oscar. Bacio che addirittura fece parlare ai tempi di una presunta “relazione incestuosa”, ovviamente smentita.

“Abbiamo interessi comuni, soprattutto se si tratta di aiutare i bambini – ha ammesso nell’intervista -. E so che in futuro ci saranno molti progetti, cose su cui probabilmente lavoreremo, cose che non abbiamo mai fatto pubblicamente insieme. Ma ci saranno molte occasioni”.

James Haven vicino ad Angelina dopo il divorzio da Brad Pitt

Nel podcast James ha ribadito l’importanza della famiglia nella sua vita, complici gli insegnamenti della madre, e di come abbia plasmato la sua vita a favore della sorella, nel momento più difficile. È sotto gli occhi di tutti che il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt sia stato (e continui a essere) tutt’altro che pacifico.

“È lì che è iniziato tutto, è iniziato con la protezione di lei e dei suoi figli, i miei nipoti [Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne, ndr]”, ha detto, perciò ha fatto in modo di “poter essere presente in qualunque situazione”. “Voglio essere lì per loro o per lei, qualunque cosa stia attraversando. Penso che sia molto naturale sentirsi protettivi nei loro confronti. E voglio solo essere presente. Come faceva mia madre. Ogni volta sento di essere fortunato a stare in loro presenza, voglio esserci”, ha concluso.