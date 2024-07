Angelina Jolie è stanca: “Basta combattere” e fa una richiesta a Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt sono in lotta dal 2016, da quando l'attrice ha deciso di chiedere il divorzio in seguito a "differenze inconciliabili" e presunti abusi

Una guerra infinita quella tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Da quando si sono lasciati nel 2016, l’ex coppia più bella di Hollywood non fa che destreggiarsi tra liti, sentenze in tribunale e frecciatine a mezzo stampa. Ma l’attrice ora è stanca e per questo ha fatto una richiesta particolare all’ex marito e collega in modo da trovare una soluzione che possa porre fine alla questione. Un modo anche per ritrovare in qualche modo una pace familiare che al momento non c’è.

L’ultima richiesta di Angelina Jolie a Brad Pitt

L’avvocato di Angelina Jolie ha rivelato che la sua assistita vuole che l’ex Brad Pitt “metta fine alla lotta” ritirando la causa contro di lei in merito alla loro azienda vinicola, la proprietà Château Miraval, di cui condividevano le quote al 50% fino al 2021. La disputa tra gli ex coniugi è iniziata quando Angelina, 49 anni, ha deciso di vendere le sue azioni dell’attività. A detta di Pitt la vendita andava contro un loro accordo verbale, secondo il quale la Jolie non aveva il diritto di cedere la sua quota senza la sua approvazione. Per l’attore la moglie ha venduto le sue quote “con l’intento di indebolire il suo investimento”.

La Jolie ha ribattuto che Pitt e i suoi soci in affari hanno “saccheggiato” l’azienda e si sono impegnati a “spogliare” Miraval delle sue potenzialità. Ad aprile 2024, gli avvocati della Jolie hanno presentato una mozione in cui sostenevano che Pitt si era rifiutato di acquistare le azioni di Jolie della cantina poiché l’ex moglie non aveva accettato di firmare un ampio accordo di riservatezza (NDA) e hanno sostenuto che l’NDA era un tentativo da parte di Brad di “coprire” i suoi abusi su di lei e sui loro figli. Gli avvocati della star di Hollywood hanno negato con veemenza tali accuse.

Ora il rappresentante legale di Angelina, Paul Murphy, ha rilasciato una nota chiedendo a Brad di ritirare la sua causa nella speranza che i due possano andare avanti con le rispettive vite. Brad, si legge nel breve comunicato, “ha il controllo di tutte le proprietà che la coppia condivideva così come il controllo dell’attività, ma chiede comunque di più, e ha fatto causa ad Angelina per 67 milioni di dollari più danni punitivi”.

Murphy sostiene inoltre che l’intenzione di Brad era quella di “punire e controllare” Angelina. “In tal modo, Pitt ha messo apertamente in discussione il motivo per cui ha cercato di punire e controllare Angelina chiedendo una NDA recentemente ampliata per coprire la sua cattiva condotta personale e i suoi abusi. Tali azioni sono centrali in questo procedimento. Non siamo affatto sorpresi che il signor Pitt abbia paura di consegnare i documenti che dimostrano questi fatti”.

“Mentre Angelina chiede nuovamente al signor Pitt di porre fine ai combattimenti e di mettere finalmente la loro famiglia su un percorso chiaro verso la guarigione, a meno che il signor Pitt non ritiri la sua causa, Angelina non ha altra scelta che ottenere le prove necessarie per dimostrare che le sue accuse sono sbagliate”.

Brad Pitt non ha più alcun rapporto con i figli avuti da Angelina Jolie

Angelina Jolie, che ha chiesto il divorzio da Brad Pitt nel settembre 2016 dopo due anni di matrimonio, ha sei figli: Maddox, 22 anni, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18 e i gemelli Knox e Vivienne, 15. La scorsa primavera gli avvocati di Angelina hanno depositato una mozione chiedendo al tribunale di obbligare Pitt e il suo team legale a fornire “risposte” e “documenti” che spieghino perché l’attore premio Oscar “ha improvvisamente condizionato l’acquisto della quota di Miraval di Jolie all’accettazione da parte sua di un NDA notevolmente ampliato che ora copre la cattiva condotta personale di Pitt, indipendentemente dal fatto che sia correlata o meno a Miraval”.

Gli avvocati di Jolie hanno affermato nella mozione che “la storia di abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie è iniziata ben prima del viaggio in aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016″. Tuttavia, viene ribadito che “questo volo ha segnato la prima volta in cui ha rivolto i suoi abusi fisici anche sui bambini” e che “Jolie lo ha immediatamente lasciato”. “La condotta è atroce e ha causato un significativo e continuo stress post-traumatico”.

Al processo, Angelina Jolie è pronta a dimostrare tramite testimonianze, e-mail, fotografie e altre prove perché Pitt era così preoccupato della propria cattiva condotta da aver fatto saltare il suo stesso accordo per acquistare la quota di Jolie in Miraval perché lei si era rifiutata di accettare il suo nuovo NDA.

Al contrario, i documenti presentati dal team legale di Pitt nel giugno 2023 affermano che in realtà è stato il team di Jolie a richiedere un NDA “più ampio”, non lui. Inoltre, un caro amico di Pitt, che ha una certa familiarità con la causa che ormai va avanti da tempo, ha detto a ET che le ultime accuse di abuso fanno parte di “un modello di comportamento” per Jolie e il suo team legale. La fonte ha assicurato che “ogni volta che c’è una decisione che va contro la controparte, scelgono costantemente di introdurre informazioni fuorvianti, inaccurate e/o irrilevanti come distrazione”.

Per quanto riguarda il motivo per cui Jolie ha scelto di non sporgere mai denuncia contro Pitt, è emerso che Angelina “riteneva che la cosa migliore fosse che Brad si assumesse la responsabilità e aiutasse la famiglia a riprendersi dallo stress post-traumatico da lui causato”.

Di recente alcune fonti hanno spifferato ai media americani che l’attrice ha conquistato il favore dei suoi figli nella sua battaglia emotiva contro l’ex marito. “È estremamente sconvolgente”, ha ammesso una fonte di Pitt, affermando: “Ha usato i bambini come arma contro Brad… li ha separati da lui”.

Ad oggi l’attore non ha “praticamente alcun contatto” con i suoi figli adulti e “visite limitate” con i più piccoli. Molti di loro non usano più neppure Pitt come cognome ma si fanno chiamare semplicemente Jolie.