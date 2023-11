Fonte: IPA Angelina Jolie cambia il look ma non la borsa: quanto vale la sua tote bag preferita

Zahara Marley Jolie-Pitt è molto orgogliosa del suo cognome. O, almeno, di quello di sua madre. Fa infatti riflettere la decisione della figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, che ha scelto di presentarsi senza il nome di suo padre, aprendo così alla possibilità che ci sia dell’astio contro di lui e che questo rappresenti un nuovo punto di rottura per la famiglia che si è ormai divisa da tempo.

La scelta di Zahara

Il dettaglio non è passato di certo inosservato. Secondo quanto riporta Page Six, la giovane figlia della coppia di famosissimi ha deciso di presentarsi senza riprendere il cognome del padre in occasione della cerimonia di introduzione alla sorellanza Alpha Kappa Alpha, dove ha omesso di specificare di chiamarsi anche Pitt. Una decisione che fa pensare al fatto che i rapporti col padre si siano ormai deteriorati e che la separazione dei suoi genitori non abbia fatto altro se non aumentare la distanza tra di loro.

La presa di posizione si unisce a quella del fratello Maddox, il maggiore dei figli dei Brangelina, che ha cambiato legalmente il suo cognome togliendo quello del padre e utilizzando solo quello di Angelina nei suoi documenti ufficiali. Eppure, InTouch Weekly aveva parlato di un rapporto stabile con Brad Pitt, sebbene non si vedessero assiduamente. Per il fratello, invece, la situazione è decisamente diversa. Con lui, il legame si è invece interrotto da tempo e ha pure testimoniato contro il padre nel processo intentato da Angelina Jolie per violenze domestiche.

Il rapporto di Brad Pitt con gli altri figli

Se con Maddox il rapporto è ormai inesistente, lo stesso non si può dire di quello che Brad Pitt ha mantenuto con Shiloh e con i gemelli Vivian e Knox. Una fonte a loro vicina aveva fatto sapere: “Sa di aver perso molto tempo prezioso negli anni della battaglia per la custodia e oggi è determinato a non perdere un solo giorno“. Per l’affidamento dei figli si era scatenata una battaglia legale, in merito al quale Maddox aveva testimoniato contro Pitt.

Intanto, lui ha voltato pagina ed è oggi legato a Ines De Ramon, che presenta come sua nuova fidanzata. Stando a quanto riporta People, i due si sarebbero innamorati fin dal primo incontro, precisamente al concerto di Bono con Cindy Crawford, Rande Gerber e Sean Penn. Da quel momento, non si sarebbero più lasciati fino a che lei non ha presenziato all’after party di Babylon per stare con lui. I due avevano persino festeggiato il nuovo anno con una fuga d’amore a Cabo San Lucas, dove sono stati avvistati un momento di relax a bordo piscina. Si dice addirittura che lei indossi un ciondolo con una lettera a forma di B, in segno d’amore per lui.

Sul rapporto coi cinque figli, invece, tutto tace. Loro si vedono spesso in compagnia della madre (avevamo visto Shiloh e Zahara sul red carpet della Festa del Cinema di Roma nel 2021), che è solita portarli con sé sui vari red carpet. Ma con Brad Pitt è gelo: dopo il divorzio, la famiglia è andata in frantumi.