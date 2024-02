Fonte: IPA Brad Pitt e Ines De Ramon vivono insieme

Chiunque nutrisse ancora qualche speranza di prendere il posto che fu di Angelina dovrà mettersi l’anima in pace. Brad Pitt è, di nuovo, ufficialmente accasato. Pare che il divo di Hollywood e la fidanzata Ines De Ramon abbiano fatto il grande passo: vivono insieme, in un nido d’amore comprato da Brad. E, tra i due, è Ines quella più restia a prendere la cosa sul serio.

Brad Pitt ha venduto la villa per stare con Ines De Ramon

Il tabloid People rivela che Brad Pitt e la nuova fidanzata 34enne sono andati a vivere assieme. “È successo piuttosto di recente – ha rivelato una fonte molto vicina a De Ramon – Stanno andando molto bene e lei è più felice che mai”. Felicissima ma non al punto da prendere residenza con Brad, la fonte aggiunge infatti che, al momento, Ines non ha ancora abbondonato completamente il proprio appartamento.

Per lei, invece, Brad Pitt ha rinunciato all’incredibilmente grande e lussuosa villa a Los Angeles che possedeva da quasi 30 anni. L’aveva acquistata nel 1994, nel residenziale quartiere di Loz Felis, pagata all’epoca 1,7 milioni di dollari, l’attore con occhio per gli affari ne aveva poi moltiplicato il valore acquistando lotti vicini su cui costruire piscine, campi da tennis e piste da pattinaggio.

È la villa in cui Pitt e l’ex moglie Angelina Jolie avevano vissuto da famiglia perfetta, assieme ai sei figli Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Ma per una coppia di piccioncini era decisamente eccessiva, l’attore cercava “qualcosa di più piccolo”. Forse temeva che, con tutto quello spazio, anche la nuova compagna avrebbe finito per optare per letti separati. E così ha preso un appartamento più modesto (se così si può dire), sempre a Los Angeles.

Due anni d’amore

Era il 2022 quando Brad Pitt è stato avvistato per la prima volta in compagnia di Ines De Ramon, designer di gioielli ed ex moglie di un altro attore – seppur meno famoso, Paul Wesley della nota serie Vampire Diaries. L’ufficializzazione pubblica è arrivata a dicembre di quell’anno, quando Pitt si è fatto accompagnare dalla sua compagna alla premier di Babylon.

Da allora i due non si sono più lasciati: lui ha festeggiato assieme a lei il compleanno dei 60 anni e poi la notte di Capodanno e ancora il giorno di San Valentino e una romantica vacanza a Parigi. E ancora serate di gala, premiere cinematografiche e cenette a lume di candela. E chi gli sta vicino conferma che sono affiatatissimi e tra loro le cose procedono a gonfie vele.

Chi è la donna che ha conquistato Brad Pitt

Non è famosa, ma vanta un curriculum di tutto rispetto, Ines De Ramon. L’imprenditrice, a non ancora 35 anni compiuti, è già Vicepresidente del brand di lusso Anita Ko Jewelry e in precedenza ha collaborato con Christie’s e De Grisogono. Nata in Spagna ma cresciuta in Svizzera, vicino Ginevra, parla spagnolo, inglese, tedesco, francese e italiano. E magari cucina anche bene, chissà…