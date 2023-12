Brad Pitt, festa per i 60 anni insieme alla fidanzata Ines. Tutto su di lei

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Brad Pitt compie 60 anni: bellezza e talento in 20 film cult

Brad Pitt e Ines de Ramon: ormai la storia è seria. La bellissima designer di gioielli di origine spagnola, a fianco – discretamente fino ad oggi – dell’attore da oltre un anno, ormai non si nasconde più e nelle occasioni più importanti è sempre accanto a lui. Anche a favore di paparazzi. La coppia non ha ancora ufficializzato con un red carpet insieme, ma quando Brad il 18 dicembre ha compiuto 60 anni e ha voluto festeggiare con gli amici più stretti, c’era anche Ines e le loro foto insieme, tra risate e palloncini, hanno fatto il giro del mondo, solleticando l’invidia di mezzo universo femminile e confermando l’importanza del loro amore.

Brad Pitt, i suoi 60 anni con Ines, che gli ha ridato il sorriso

Brad e Ines (che tra l’altro compie gli anni pochi giorni dopo di lui) hanno deciso di festeggiare prima a Parigi, con un week end romantico: prima il soggiorno in un lussuoso hotel vicino agli Champs-Elysees, dove sono arrivati palloncini e decorazioni per i 60 anni di Brad. Poi un tour della città conclusosi con il concerto di Asaf Avidan al Théâtre du Châtelet.

Una volta rientrata a Los Angeles, la coppia ha partecipato a una festa al Mother Wolf insieme agli amici più intimi. Lì Brad e Ines sono stati pizzicati dai paparazzi fuori dal ristorante, tra palloncini e l’omaggio degli amici: una loro foto insieme incorniciata.

Fonte: IPA

Brad Pitt, chi è la fidanzata Ines De Ramon

Ines, fascino latino e fisico statuario e magrissimo, è la donna che ha avuto il coraggio di provare a sostituire Angelina Jolie nel cuore, acciaccato dopo il divorzio, di Brad. E questa mora spagnola, cresciuta in Svizzera, di professione designer di gioielli ed ex moglie di un altro sex symbol, il Paul Wesley di The Vampire Diaries, ha fatto centro, riuscendo nell’impresa titanica di ridargli il sorriso.

Ines , trentaquattrenne europea nata in Spagna da genitori iberici, ma cresciuta nei pressi del lago di Ginevra, in Svizzera, parla fluentemente inglese, tedesco, francese e italiano. La sua passione è la gioielleria e, dal 2020, è presidente del brand di gioielli Anita Ko.

Dal 2019 al 2022 è stata sposata con l’attore Paul Wesley. Il primo avvistamento con Brad risale a novembre 2022, ad un concerto. In seguito Ines è stata avvistata all’after party post première di Babylon dove però i due si sono presentati separati. Sembra che Pitt non abbia ancora presentato la fidanzata ai figli, vista la situazione non facile degli ultimi tempi con alcuni di loro. Ma senza dubbio, a detta degli amici, la loro storia è una cosa seria. Anche perché Brad dopo Angelina aveva perso fiducia nell’amore. E Ines pare avergliela fatta ritrovare.

Fonte: Getty Images