Brad Pitt e la fidanzata Ines De Ramon convivono: la loro nuova casa

Una "casa d'acciaio", un sogno ad occhi aperti per l'attore, che ha deciso di regalarsi una nuova chance in amore dopo l'addio ad Angelina Jolie

Fonte: IPA Brad Pitt e la fidanzata Ines de Ramon

Brad Pitt e Ines de Ramon fanno sul serio. La coppia ha compiuto il grande passo: non quello del matrimonio bensì quello della convivenza. La prova del nove per il divo di Hollywood, che è molto preso dalla nuova fidanzata. Il primo legame serio dopo il travagliato divorzio da Angelina Jolie. Ines, ex moglie di Paul Wesley di The Vampire Diaries, ha conosciuto Brad nel 2022 e per amore ha scelto di traslocare a Los Angeles.

Steel House: la casa dove Brad Pitt convive con Ines de Ramon

Brad Pitt e Ines de Ramon convivono in una delle ville storiche di Los Angeles: Steel House, un padiglione in vetro e acciaio costruito nel 1960 tra le colline di Los Feliz. La casa ha una pianta a forma di L e occupa una superficie di circa 185 metri quadrati. È stata acquistata da Brad – grande appassionato di architettura – nel 2023.

In passato è appartenuta a James Valentine, il chitarrista dei Maroon 5 – che l’ha fatta attentamente rinnovare dal designer Mark Haddawy – e ad Aileen Getty, nipote del famoso magnate del petrolio, che l’ha poi venduta a Pitt. Dal 2019 il valore della proprietà è passato da 4 milioni e 100mila dollari a 5 milioni e 500, che è il prezzo per cui l’ha acquistata Brad.

L’immobile ha un soggiorno con camino moderno, cucina, tre grandi camere da letto, un bagno principale, una cabina armadio azzurra, moquette blu, un patio che si affaccia sulla piscina e l’immancabile terrazza con angolo lettura da cui vedere pure le scintillanti luci della città degli angeli. Presente inoltre una vasca idromassaggio immersa tra le piante tropicali e una sauna indipendente.

Una casa molto più “modesta” rispetto alla precedente di Brad Pitt, quella dove viveva con l’ex moglie Angelina Jolie e i sei figli. Ovvero una vasta tenuta con pista di pattinaggio sul ghiaccio, skate park, sala da ballo e home cinema, che il 59enne ha messo in vendita per poi comperare Steel House.

Il 59enne ha fatto un vero e proprio affare immobiliare milionario: ha venduto a 40 milioni di dollari la villa che aveva acquistato nel 1994 (dopo il grande successo di Thelma & Louise) per 1,7 milioni di dollari, ovvero ben 24 volte di più. Lì aveva vissuto anche con Jennifer Aniston, con il quale è stato sposato dal 2000 al 2005.

Chi è Ines de Ramon, la fidanzata di Brad Pitt

Classe 1992 (e dunque più giovane di Brad Pitt di ben ventinove anni) Ines de Ramon è una designer di gioielli. Laureata in economia aziendale a Ginevra, parla cinque lingue tra cui l’italiano. È già Vicepresidente del brand di lusso Anita Ko Jewelry e in precedenza ha collaborato con Christie’s e De Grisogono. È inoltre appassionata di fitness e benessere.

È rimbalzata sulla cronaca rosa internazionale quando nel 2019 ha sposato l’attore Paul Wesley, noto ai più per il ruolo di Stefan nella serie tv The Vampire Diaries. Il matrimonio è poi giunto al termine nel 2022. Subito dopo la rottura ha conosciuto, grazie ad alcuni amici in comune, Brad Pitt: un flirt che è diventato qualcosa di davvero importante col tempo.