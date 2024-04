Angelina Jolie (ancora) contro Brad Pitt: “Mi dissangua economicamente”

Fonte: IPA Angelina Jolie e Brad Pitt

Ad otto anni dal divorzio, i rapporti tra Angelina Jolie e Brad Pitt sembrano ancora molto tesi. Complice la battaglia legale per la tenuta vinicola di Château Miraval, l’attrice ha lanciato una nuova stoccata all’ex marito, accusandolo di “prosciugarla finanziariamente”. Fonti vicine al divo di Troy, tuttavia, riportano un’altra versione dei fatti.

Le accuse di Angelina Jolie a Brad Pitt

“Mi controlla e mi prosciuga finanziariamente”: sarebbero queste le ultime accuse lanciate da Angelina Jolie al suo ex marito Brad Pitt, reo di averle procurato un ingente danno patrimoniale a causa della battaglia legale che li vede contrapposti. Parole al veleno che tuttavia, secondo il Daily Mail, non sarebbero del tutto veritiere: “Angelina sostiene che Brad la stia dissanguando, ma sembra piuttosto il contrario. Da quando la loro relazione si è conclusa, le sue fortune sono aumentate vertiginosamente” ha infatti rivelato al tabloid una fonte vicina all’attore.

Stando a quanto sostiene il magazine, il patrimonio della Jolie sarebbe incrementato di quasi 100 milioni di dollari grazie alla sua relazione con Pitt. Il denaro sarebbe arrivato tramite assegni di mantenimento per i figli, regali e incasso dalla vendita della sua quota del 50% di Chateau Miraval, azienda vinicola che apparteneva ad entrambi.

“Brad si è fatto in quattro per sostenere Angelina” riportano i soliti ben informati, spiegando che l’attore ha sempre cercato di supportare l’ex moglie, tanto che, nel 2018, avrebbe speso speso più di 1.3 milioni di dollari per il mantenimento dei figli, compresa la terapia post divorzio. Testimonianze contrastanti, la cui validità potrà essere provata solo in tribunale.

I presunti abusi di Brad Pitt su Angelina e i loro figli

I documenti giudiziari inviati alla Contea di Los Angeles e pubblicati dal Daily Mail, infatti, riportano un’altra versione dei fatti: “È molto doloroso per la signora Jolie difendersi dalle accuse del Signor Pitt. Le sue false accuse possono essere provate solo facendo una cosa che la signora Jolie non avrebbe mai voluto fare: mostrando cioè che le motivazioni del fallimento dell’accordo per Miraval vanno ricondotte alla richiesta di Pitt di un accordo di non divulgazione, pensato per coprire la sua storia di abusi fisici ed emotivi nei confronti di Jolie e della loro famiglia”.

Parole che confermano quanto dichiarato qualche settimana fa dal team legale dell’attrice al magazine Page Six. Anche in quell’occasione, il portavoce della Jolie aveva spiegato che la preoccupazione principale di Brad sarebbe stata quella di impedire ad Angelina di parlare della sua condotta violenta: “Gli abusi fisici sono iniziati prima del viaggio in aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel 2016, quando Pitt si è scagliato anche contro i bambini. La Jolie, dopo quell’episodio, lo ha lasciato immediatamente”.

Alcuni documenti ottenuti dallo stesso magazine specificano inoltre che Pitt avrebbe fatto di tutto per “coprire la sua cattiva condotta personale, correlata o meno a Miraval, nel tentativo di impedire ad Angelina di parlare del suo presunto abuso“. A sostenere le accuse, sarebbe anche Pax Pitt-Jolie, figlio della coppia, che con un pubblico post sui social aveva definito suo padre come “un essere umano orribile”.