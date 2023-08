acasadi Brad Pitt, la casa vista oceano da 20 milioni è un sogno: sei altalene per sei figli

Brad Pitt non ha mai nascosto il suo amore per l’architettura. L’attore possiede delle magioni da sogno ma in una proprietà in particolare, con vista sull’oceano, il vip ha mostrato tutto il suo estro decorativo. Si tratta della casa sita a Goleta in California, dagli ampi esterni per il relax di tutta la famiglia.

Brad Pitt e Angelina Jolie: le vacanze nella casa di Goleta

Brad Pitt e Angelina Jolie sono stati una delle coppie d’oro dello showbiz mondiale. I due si sono amati per ben dieci anni, dal 2006 al 2016, anche se il matrimonio è arrivato solo nel 2014. Dall’unione tra i due amatissimi attori sono nati ben tre bambini e, altrettanti sono stati adottati dalla coppia. Il divorzio è arrivato nel 2019 e l’attore ha ottenuto nel 2021 l’affidamento congiunto dei figli avuti con l’attrice.

Prima della fatidica rottura, però, per rilassarsi lontani dagli occhi indiscreti dei paparazzi, l’intera famiglia soggiornava a Goleta in California, dove il divo di Hollywood ha comprato una casa con vista sul mare, come riportato da il Daily Mail. La residenza sull’oceano, infatti, veniva utilizzata dalla famiglia “Come rifugio per le vacanze per se stessi e per i bambini, per andare a cavallo e godersi il tempo libero sulla spiaggia”, secondo Architectural Digest.

La proprietà vista mare sarebbe stata acquistata dall’attore per 4 milioni di dollari nel 2000, ma, adesso, avrebbe un valore di circa 20 milioni di dollari. La crescita esponenziale del valore è dovuta anche alle migliorie apportate da Brad Pitt, che ha impiegato tutto il suo tocco eccentrico nell’arredare gli spazi esterni. La proprietà si trova vicino al Gaviota State Park, nove miglia a ovest di Santa Barbara e si estende per ben 15 acri sull’oceano.

Gli esterni della casa per le vacanze di Brad Pitt

Brad Pitt è proprietario di una splendida casa sulla spiaggia a Goleta, in California. Dalle immagini aree della proprietà si nota il gusto per il design del paesaggio del famoso attore. Infatti, la vegetazione è disposta in modo da creare dei disegni colorati vicino alla spiaggia. Il divo ha anche costruito un teepee, a confine con il bosco, circondato da una recensione e raggiungibile da diversi scalini degradanti verso il mare.

In un’altra zona dell’ampia proprietà si trovano sei altalene, pronte ad accogliere i sei bambini della coppia e delle piscine esterne. Ma ancora, nel parco è stato posto un bizzarro container blu, coperto dal muschi, di cui non si conosce l’utilizzo. Due costruzioni principali, una più chiara e una più scura rappresentano il cuore della proprietà. Tra le due strutture, una buca per il barbecue e diversi lettini per prendere il sole. All’esterno anche tavoli per mangiare all’aria aperta. La costruzione principale più chiara è fornita di tenda sole, antenna satellitare e terrazza, l’altra, invece, ha un silo sul retro. Dalla proprietà di accede alla spiaggia attraverso una ripida scala, accanto alla quale, ancora si trova una tavola da surf e un altro tavolo, fornito di ombrelloni.

La casa per le vacanze di Goleta è solo una delle proprietà milionarie di Brad Pitt. Infatti, l’attore in passato possedeva già un’altra magione in California, nel complesso di Los Feliz. La casa è stata il nido d’amore per la famiglia Brangelina ed è stata ceduta per 40 milioni di dollari. I due attori hanno acquistato, durante la loro lunga storia d’amore, anche un’altra villa da sogno in Provenza, Chateau Miraval, a lungo al centro di una disputa tra i due attori, dopo il divorzio. Secondo le ultime indiscrezioni, però, Angelina Jolie e Brad Pitt avrebbero trovato un accordo a riguardo.