Fonte: IPA Kate Middleton

Come sta Kate Middleton? Nella giornata del 26 aprile, sono state condivise delle notizie piuttosto allarmanti sullo stato di salute di Re Carlo III. La stampa scandalistica ha parlato di un peggioramento delle sue condizioni, poco dopo smentite dal Palazzo stesso. La Monarchia si trova al momento in difficoltà, e la Principessa del Galles si è sottoposta alla chemioterapia preventiva per fronteggiare il cancro. Ma c’è una data speciale che si sta per avvicinare, ovvero il compleanno della Principessa Charlotte, il 2 maggio. E Kate e William hanno preso una decisione a riguardo.

Il grande cambiamento di Kate Middleton e del Principe William

Nel corso degli anni, abbiamo sempre avuto la possibilità di ammirare i figli del Principe e della Principessa del Galles mediante alcuni scatti privati condivisi sui social. Una tradizione dolcissima, che ovviamente è continuata anche per il Principe Louis: la scorsa settimana ha compiuto 6 anni. Il 2 maggio tocca alla Principessina Charlotte, e ovviamente ci aspettiamo tutti di ammirare una nuova foto, scattata da Kate in persona.

Ma, dopo il pasticcio che è avvenuto con la foto per la Festa della Mamma, Kate e William hanno preso una decisione importante. In effetti, il cambiamento è già avvenuto con la foto per il compleanno di Louis, e tutto lascia presagire che faranno lo stesso con Charlotte. Invece di condividere la foto del Principe con le agenzie fotografiche, la Principessa ha scelto di pubblicarla solamente su Instagram. E, giovedì 2 maggio, quando Charlotte compirà 9 anni, ci si aspetta che accadrà lo stesso. Ovviamente, sempre come da tradizione, Kate passerà la serata a preparare la torta per la piccola di casa.

Kate Middleton ferita dalle accuse per la foto della Festa della Mamma

Ingrid Seward, esperta Reale, ha dichiarato a proposito della Principessa del Galles: “Quando è stata attaccata per aver modificato la sua foto di famiglia per la Festa della Mamma, l’ha ferita profondamente. Ha sempre fotografato i suoi figli fin dalla nascita. Dopo le decisioni prese dalle agenzie fotografiche, il suo dolore è stato tale che insieme a William ha deciso di far vedere le foto dei loro figli, ma solo alle loro condizioni. Ora, quando pubblicheranno degli scatti dei figli, lo faranno attraverso gli uffici di Kensington Palace, così da avere il controllo”.

Un passo che comunque è necessario, anche e soprattutto per proteggere i bambini dal resto del mondo, che è sempre più ostile nei confronti dei social media. “La coppia ha tanto sostegno pubblico, e Kate è una riconosciuta fotografa ritrattista amatoriale”. Secondo i tabloid, Kate e William sarebbero grati e felici di aver ricevuto tantissimi messaggi di auguri per il Principe Louis. La giornata del 26 aprile 2024 è stata nefasta per la Monarchia: dapprima delle voci su un presunto peggioramento della salute di Re Carlo, e poi la smentita da Palazzo, che ha specificato che il Re presto tornerà agli impegni, sebbene a piccoli passi. Su Kate, però, non sono molte di più le informazioni a disposizione. Di sicuro, non manca il sostegno, così come l’affetto, soprattutto da parte di William.