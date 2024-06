Kate Middleton, ultime notizie. La Principessa del Galles torna in pubblico

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look al Trooping the Colour

Il Principe William si è trovato emotivamente impreparato di fronte alla diagnosi di cancro di sua moglie Kate Middleton che è da sempre la sua colonna e avrebbe dovuto sostenerlo nel momento in cui anche suo padre Carlo ha scoperto di avere un tumore. E invece ha dovuto affrontare tutto da solo le due malattie.

William, il Trooping the Colour segna una svolta. E Kate c’è

Il Trooping the Colour che si tiene oggi 15 giugno per diversi motivi è un vero e proprio spartiacque, sia per William che per Kate Middleton. La Principessa del Galles oggi si mostra per la prima volta in pubblico dopo aver detto di avere il cancro e di essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva. La parata militare in onore del compleanno pubblico del Sovrano ha da sempre radunato tutta la Famiglia Reale che ormai da qualche anno perde pezzi. E non solo perché il Principe Filippo e la Regina Elisabetta non ci sono più. Basti pensare al fatto che Harry e Meghan ne sono esclusi, per quanto l’invito per loro è sempre aperto.

Il cancro di Carlo e Kate Middleton al Trooping the Colour si mostra pubblicamente, lo sconvolgimento che ha portato all’interno della Famiglia Reale si rende visibile ora più che mai: il Sovrano non si mostra a cavallo, bensì in carrozza vicino alla Regina Camilla. E la presenza di Kate è stata annunciata solo nella giornata di ieri, probabilmente una precauzione: il team medico doveva essere sicuro che non fosse troppo pesante per lei da affrontare. Una notizia che in molti stavamo aspettando, considerando che il Palazzo non ha mai smentito le voci sulla possibile presenza di Kate.

William impreparato di fronte al cancro di Kate Middleton

Secondo lo storico reale Gareth Russell la duplice diagnosi di tumore ha avuto su William un contraccolpo enorme. “Forse non ne era emotivamente preparato“, anche se il Principe “finora si è dimostrato più che competente e capace”.

Ha saputo sostituire Carlo in alcuni eventi fondamentali per la Corona e ha saputo gestire la propria emotività nei riguardi della malattia della moglie, anche perché ha dovuto essere forte per i suoi figli, George, Charlotte e Louis, che naturalmente sono consapevoli che la mamma non sta bene.

Per Antonio Caprarica le condizioni di salute di Kate sono gravi, anche se sta rispondendo positivamente alle cure e per William non è facile sopportare la pressione di questa situazione. Specialmente quando le persone gli chiedono notizie su Lady Middleton, lui sa che in quanto Principe del Galles deve dare risposte sincere ma rassicuranti, ma appunto è difficile non far trapelare i suoi veri sentimenti.

William e Kate Middleton separati nel giorno del compleanno del Principe

Tra l’altro il Principe sarà costretto a separarsi dalla moglie per il suo compleanno, il prossimo 21 giugno, anche se probabilmente riuscirà ad essere a casa per cena.

Kensington Palace ha infatti comunicato che William il 20 giugno andrà in Germania, per la precisione a Francoforte, per tifare l’Inghilterra agli Europei 2024. Non è chiaro se George andrà con lui. Recentemente padre e figlio sono andati allo stadio insieme, divertendosi moltissimo. Ma la presenza del Principino in questa trasferta non è stata confermata.

Dunque, per ragion di Stato, William si dovrà separare da Kate proprio a ridosso del suo compleanno, ma è probabile che lo festeggeranno nel weekend con i figli, ad Anmer Hall, nel Norfolk.