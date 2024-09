Kate Middleton, con Harry non si può più tornare indietro

La relazione tra Kate Middleton e Harry è arrivata a un punto di non ritorno. Non c'è più speranza che le cose tra loro si aggiustino

Fonte: Getty Images Kate Middleton e Harry nel 2019

Per anni Kate Middleton e Harry sono stati molto amici, quasi complici. Il Principe considerava la cognata come una sorella e spesso si sfogava con lei chiedendole consiglio. Ma di questo rapporto non è rimasto più niente e non c’è speranza che si possa recuperare. È stato superato il punto di non ritorno.

Kate Middleton, la relazione intima con Harry

Harry chiamava Kate Middleton Cath e spesso i due venivano fotografati mentre si scambiavano battute e sorrisi durante gli eventi. E poi è noto che la Principessa del Galles fungeva da paciere tra William e Harry quando litigavano. Ma da quando i due fratelli si sono allontanati, anche la relazione tra Kate e Harry si è sgretolata.

Le prime crepe sono arrivate con Meghan Markle. La sua presenza ha destabilizzato il terzetto ed è andata ad alimentare le gelosie e la rivalità tra William e Harry. In più, la Duchessa del Sussex e Kate non sono mai andate d’accordo e le incomprensioni tra le due hanno contribuito ad alzare la tensione tra i fratelli. La situazione è diventata grave con la Megxit ed è precipitata quando i Sussex hanno iniziato ad accusare pubblicamente Carlo e la Famiglia Reale, anche di atteggiamenti razzisti.

A quel punto William non si è più fidato di Harry e lo ha allontanato da sé, incapace di perdonarlo per quello che ha detto anche contro Kate. Come ha osservato l’esperto reale e amico dei Sussex, Omid Scobie: “Non c’è più possibilità di tornare indietro“. Il rapporto è disastroso. Questo vale sia per i due figli di Carlo e Diana sia per Kate e Harry. La relazione è inesorabilmente compromessa e la malattia della Principessa del Galles ha acuito questa situazione. Si dice che il Duca del Sussex abbia tentato di ricontattare la cognata che però non ha voluto rispondergli, perché si è schierata totalmente dalla parte di William.

Un insider ha dichiarato: “Tutta la faccenda ha suscitato molte emozioni in Harry che ama ancora molto suo padre e sua cognata, e anche un leggero senso di colpa per quello che è successo”. Ma non gli ha fatto cambiare idea sulla pubblicazione dell’edizione tascabile della sua autobiografia, Spare, e di un secondo libro dopo la morte di Carlo.

Perciò, quando toccherà a Will e Kate salire sul trono britannico, per Harry e Meghan ci saranno solo freddezza e formalità da parte della Corona. Una fonte vicina alla Principessa del Galles ha confessato: “Kate era vicina a Harry, e ricorderà sempre con affetto quei momenti insieme, ma per lei non c’è più modo di fidarsi di lui”. La cosa peggiore che ha fatto, sottolinea la fonte, è aver criticato Kate nella serie di Netflix. “È stata la cosa più bassa che ha fatto”.