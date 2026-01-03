Kate Middleton, cosa pensa davvvero della faida fra Harry e William

Kate Middleton avrebbe cambiato idea riguardo la faida fra Harry e William.

IPA Kate Middleton

La frattura tra William e Harry continua a far discutere, ma a colpire è soprattutto la posizione di Kate Middleton, rimasta per anni al centro di una delle faide familiari più commentate della storia dei Royals inglesi. Oggi però qualcosa sembra essere cambiato profondamente nel modo in cui la Principessa del Galles guarda a questo conflitto, complice un percorso personale che ha ridefinito le sue priorità.

Kate Middleton e la faida Harry-William

Secondo fonti del Times, le priorità di Kate Middleton sarebbero cambiate in modo radicale dopo il suo percorso contro il cancro. La Principessa avrebbe sviluppato una prospettiva molto più spirituale sulla vita, arrivando alla convinzione che la vita sia troppo breve per continuare a stressarsi per la faida con i Sussex. Le stesse fonti sottolineano che “il principe Harry non è in contatto con William”, a conferma di un rapporto ormai completamente interrotto.

Dopo anni di tensioni pubbliche e attacchi mediatici non sorprende che William e Kate abbiano scelto di concentrarsi sulla crescita e sulla stabilità della propria famiglia.

Secondo quanto riportato, Kate avrebbe interiorizzato un messaggio chiaro: non lasciare che il conflitto del passato definisca il suo presente. “Se Kate ha imparato qualcosa dalla sua terribile esperienza con il cancro e dagli insegnamenti di Robert Waldinger, è che la vita è troppo breve per fissarsi solo con Harry”, ha spiegato un insider. Waldinger, noto come uno dei massimi esperti di benessere emotivo e considerato una sorta di guru spirituale, è stato coautore di un rapporto recentemente pubblicato da Kate sullo sviluppo della prima infanzia.

I suoi insegnamenti, incentrati sull’importanza delle relazioni sane e sull’amore reciproco, avrebbero avuto un forte impatto sulla futura regina. Secondo fonti interne “è un messaggio che la principessa sembra aver preso davvero a cuore”, scegliendo la serenità familiare al posto di una guerra senza fine e “concentrandosi sul presente”.

Le rivelazioni di Harry sulla lite con William

Da parte sua il principe Harry ha raccontato una versione molto diversa dei fatti. Nelle sue memorie Spare, il duca di Sussex ha spiegato che i rapporti con William e Kate abbiano iniziato a deteriorarsi ben prima della sua decisione di lasciare il Regno Unito. Secondo Harry la tensione tra lui, Meghan, William e Kate sarebbe cresciuta già prima del matrimonio dei Sussex nel 2018.

Nel libro Harry ha espresso pubblicamente una serie di accuse pesanti rivolte alla famiglia reale, parlando apertamente di incomprensioni, conflitti e fratture emotive mai sanate.

Tra i passaggi più discussi di Spare, c’è anche il racconto di Harry di un presunto scontro fisico con William, descritto come il punto più basso di una relazione ormai compromessa. Un episodio che ha scioccato l’opinione pubblica e reso ancora più difficile qualsiasi ipotesi di riconciliazione.

Tutto sarebbe avvenuto nel 2019 quando William si sarebbe presentato a casa di Harry per affrontarlo su una questione che da tempo avvelenava i rapporti familiari, ossia Meghan Markle. La conversazione, nata con l’intento di chiarirsi, sarebbe rapidamente degenerata. William avrebbe accusato la cognata di essere difficile e fonte di problemi, mentre Harry avrebbe difeso la moglie, accusando il fratello di farsi influenzare dalla stampa.

Le parole, sempre più dure, avrebbero fatto esplodere la tensione accumulata negli anni. In un attimo il confronto verbale si sarebbe trasformato in uno scontro fisico con William che avrebbe perso il controllo, spingendo il fratello.

Dopo l’episodio, William avrebbe lasciato la casa visibilmente scosso, salvo poi tornare sui suoi passi per scusarsi. Ma per Harry, quel gesto non sarebbe bastato. La lite non è mai stata davvero superata. Al contrario, rappresenta uno spartiacque definitivo nel rapporto tra i due principi: da quel momento, la distanza si è fatta sempre più profonda, fino a trasformarsi in una vera e propria rottura.

