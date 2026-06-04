Kate Middleton, così sua figlia Charlotte tiene a bada i fratelli George e Louis

Kate Middleton non fa nessuna discriminazione tra i tre figli. Ma Charlotte è quella che meglio conosce il protocollo e sa come tenere a bada i fratelli

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton con Charlotte, George e Louis

Kate Middleton è una mamma molto attenta e questo è noto. Insieme a William, sta insegnando ai suoi tre figli a comportarsi in pubblico secondo il protocollo di Corte e non è un compito facile, considerando la loro giovane età e le cerimonie impegnative cui partecipano sotto lo sguardo di milioni di persone. Ma in suo aiuto può contare su sua figlia Charlotte. Infatti, lei sa come tenere a bada i suoi fratelli.

Kate Middleton e gli impegni pubblici coi figli

Kate Middleton e William stanno introducendo gradualmente George, Charlotte e Louis alla vita di Corte. Fin da piccoli i bambini hanno presenziato ad alcuni eventi istituzionali, come il Tropping the Colour o la messa di Natale e di Pasqua.

Anno dopo anno li vediamo sempre più presenti a quegli appuntamenti che, secondo i loro genitori, sono in grado di affrontare senza annoiarsi troppo e senza chiedere loro sforzi eccessivi.

Kate è molto attenta alla prima infanzia e al modo di cresce ed educare i bambini. Per questo, tra l’altro è venuta in Italia ad apprendere il metodo Reggio. La Principessa applica i principi educativi acquisiti alla sua famiglia, con risultati positivi.

I suoi tre figli sembrano crescere in modo equilibrato, nel rispetto delle loro esigenze e della loro privacy, pur essendo personaggi pubblici, tra cui George che è destinato a diventare Re.

Una solida preparazione è necessaria perché tutti e tre possano affrontare il loro futuro in modo sereno. Ma questo appunto non vuol dire sacrificare la loro infanzia, come invece è accaduto a Re Carlo che è cresciuto solo e con una costante pressione in quanto futuro Monarca.

In tempi più recenti, abbiamo visto come alcuni errori commessi durante l’infanzia e l’adolescenza di Harry abbiano portato grande sofferenza e divisione.

Kate vuole evitare tutto questo e soprattutto non vuole che ci sia alcuna discriminazione o senso di inferiorità tra i suoi figli, anche se il ruolo di George sarà inevitabilmente di maggiore rilievo rispetto a quelli di Charlotte e Louis. L’importante è che tutti trovino la loro strada e siano soddisfatti di quello che saranno e faranno.

Perciò, William e consorte stanno insegnando loro come si vive a Palazzo. Di sicuro, Charlotte è quella che si sente più a suo agio col protocollo e con i media. Fin da piccolissima era a proprio agio davanti alle persone e adorava imitare la bisnonna Elisabetta.

Kate Middleton, Charlotte tiene a bada i fratelli

Anche se Charlotte è più piccola di George, spesso aiuta il fratello, rassicurandolo su quello che deve fare. Jo Frost , esperta di genitorialità molto nota in Gran Bretagna, ha dichiarato a tal proposito: “Ci sono momenti in cui ho osservato George e lui ha guardato sua sorella, e probabilmente un minuto prima era infastidito da lei e un minuto dopo grato che lei fosse lì a ricordargli le cose, mentre lui stesso stava assimilando tutto”.

Louis forse è ancora troppo piccolo, ma George e Charlotte vengono informati sulle cerimonie cui partecipano e viene spiegato loro quello che accade, come ha osservato l’esperta. “Vengono educati a conoscere le procedure e i protocolli reali. E imparano che c’è un tempo e un luogo adatti a ogni cosa”.

Jo ha aggiunto: “È una situazione che riguarda qualsiasi famiglia. Ad esempio, c’è un matrimonio o un battesimo in arrivo e sappiamo che sarebbe buona educazione e rispetto del galateo fare silenzio mentre il coro canta e la cerimonia si svolge. Questo, per me, è semplicemente un comportamento genitoriale responsabile, e noi lo vediamo.”

“Hanno un bellissimo equilibrio tra queste cose e, a porte chiuse, senza dubbio giocano e si prendono in giro come fanno i fratelli, si divertono, preparano biscotti e stanno all’aria aperta in mezzo alla natura.”

E a proposito del loro futuro, anche l’esperta concorda che William e Kate evitino ogni tipo di disparità tra George, Charlotte e Louis. “Credo che William e Catherine capiscano l’importanza di coltivare il rapporto fraterno tra i tre. Oserei dire che nella loro famiglia non si parlerebbe mai di ‘erede e riserva ‘. Si darebbe importanza a ognuno di loro”.

E ha concluso: “La consapevolezza che ci vuole davvero una squadra, con ruoli importanti nel sostenere la corona e la monarchia. E quindi, stiamo vedendo i primi semi di ciò che significa sostenersi a vicenda e crescere insieme”.