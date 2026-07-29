Getty Images William e Kate Middleton

Kate Middleton viene considerata l’erede di Lady Diana e non solo perché ha preso il titolo di Principessa del Galles che fu suo. Ma nel nuovo libro di Simon Vigar, The Four Wives of Windsor: The Inside Story of Diana, Camilla, Catherine and Meghan, la moglie di William viene decisamente surclassata dalla suocera. Il confronto è spietato anche con lei.

Kate Middleton, cosa ha ereditato da Lady Diana

Kate Middleton è spesso paragonata a Lady Diana. L’attuale Principessa del Galles ha ereditato dalla compianta suocera la capacità di interagire con le persone in modo naturale. Piace perché appare spontanea e sinceramente interessata ai suoi interlocutori. Coi bambini ha una vera e propria empatia ed è molto premurosa e attenta alle loro necessità.

Anche come mamma, Kate assomiglia a Diana. Si occupa, come faceva la defunta Principessa, in prima persona dell’educazione dei figli, è sempre presente ad ogni momento importante della loro vita e con William ha cercato di crescerli in un ambiente protetto e il più normale possibile, pur rendendosi conto che sono personaggi pubblici e che hanno degli obblighi nei confronti della Corona fin dalla loro nascita.

Un altro elemento in comune tra Kate e Diana è la moda. Le due donne sono e sono state icone di stile, dettando tendenze in tutto il mondo. Ma se Lady D era più propensa, almeno negli ultimi anni della sua vita ad affidarsi a grandi firme internazionali come Versace, Lady Middleton privilegia brand britannici. Anche se Catherine Walker e Jenny Packham hanno vestito entrambe.

Kate Middleton, la grande differenza con Diana

D’altro canto, tra Kate e Diana c’è una differenza abissale nel carattere. Forte, la prima, molto debole e dipendente, la seconda. Ma la prima moglie di Carlo si è sposata giovanissima, non era preparata alle ostilità della vita di Corte, ha trovato in Elisabetta una suocera difficile e distaccata e soprattutto suo marito non l’amava.

Kate invece era più consapevole del suo destino quando è convolata a nozze con William. È una donna determinata, ma ha potuto raggiungere i suoi obiettivi sostenuta dalla sua famiglia d’origine e da un marito, che almeno a quanto si sa, l’ama e rispetta.

Kate Middleton, il confronto spietato con Diana

Malgrado ciò dal confronto che Simon Vigar fa tra Kate e la suocera, è quest’ultima a uscirne vincente. Diana viene descritta come la donna che più di ogni altra ha cambiato la Monarchia. Nessuna delle quattro donne prese in considerazione nel libro, The Four Wives of Windsor: The Inside Story of Diana, Camilla, Catherine and Meghan, è paragonabile a lei.

“Diana aveva un senso del destino. Unica aristocratica tra le quattro donne, ne sapeva molto. È cresciuta [a Park House] nella tenuta di Sandringham e conosceva la Famiglia Reale, e sua sorella maggiore ha avuto una relazione con Carlo. È lei la persona che ha portato il cambiamento più grande“.

“Ha reso la famiglia reale più accessibile e più vicina alle persone”, scrive Vigar che ricorda anche il modo assolutamente innovativo con cui ha cresciuto William e Harry. “Mandarli all’Eton College fu una decisione di Diana. Suo fratello e suo padre ci andarono, e ovviamente era molto più vicino a casa di Gordonstoun, dove Carlo si era trovato male”.

Nel libro Vigar racconta che una fonte che lavorava a Kensington Palace all’epoca disse che la Famiglia Reale “non si rendeva conto di cosa avesse sotto il naso con Diana. Non ha mai avuto un addetto stampa a tempo pieno, non ne aveva bisogno. I reali dicono di voler cambiare, ma solo quando fa comodo a loro. Ovviamente, alla fine Diana li ha eclissati tutti“.