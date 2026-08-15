Kate Middleton, la regola privata di viaggio che lei e William non rompono mai

Non è una questione di lusso, ma di protocollo: ecco cosa succede davvero quando il Principe e la Principessa del Galles salgono su un aereo

IPA Kate Middleton e il principe William

Quando si pensa ai viaggi della famiglia reale britannica, l’immaginario collettivo va spesso ai jet privati, ai tappeti rossi e ai privilegi riservati a chi occupa i vertici della corona. La realtà, però, è diversa e molto più regolata di quanto si possa immaginare.

Le consuetudini che regolano gli spostamenti della famiglia reale britannica sono numerose, ma ce n’è una in particolare che il principe William e Kate Middleton non rompono mai: il divieto di occupare un posto nella zona più esclusiva disponibile su un volo commerciale. Una regola che sorprende chi immagina i reali sempre in prima classe, e che è stata svelata da chi ha lavorato a stretto contatto con la coppia durante un volo.

La rivelazione di un’ex hostess di British Airways

A raccontare questo dettaglio è stata Helena Ford, ex assistente di volo di British Airways ed ex concorrente di Love Island, che ha assistito il principe William e Kate Middleton su un volo diretto a Maiorca. Intervistata da Olivia Bentley nel podcast Private Parts, ha spiegato che i membri senior della famiglia reale non possono occupare posti nella classe di servizio più alta del volo: se è presente la prima classe, si spostano in business, altrimenti occupano la Premium Economy.

Quando ha incontrato William e Kate, la coppia si trovava in business proprio perché quel giorno era disponibile la prima classe, occupata interamente dal loro team di sicurezza, in abiti civili per non destare sospetti. A questo proposito ha aggiunto anche un altro dettaglio succoso: i reali viaggiano sempre sotto falso nome.

L’assistente di volo ha spiegato che nel Regno Unito la regola di non prendere posto nella classe di servizio più alta non si applica solo ai reali, ma anche ad altre cariche pubbliche. Ha ricordato ad esempio di quando ha avuto a bordo Boris Johnson, spiegando che pure lui si è dovuto attenere a questa disposizione.

Perché la coppia continua a viaggiare insieme

La regola che vieta al principe William e a Kate Middleton di sedersi nella zona più esclusiva del volo è forse la più strana, non è l’unica a cui la royal family deve sottostare quando viaggia. La più nota è quella che impone agli eredi diretti al trono di non volare sullo stesso aereo, per evitare che un eventuale incidente lasci il Paese senza un monarca.

Come raccontato dall’ex pilota reale Graham Laurie nel podcast di HELLO!, William poté volare con i genitori e il fratello Harry solo fino al dodicesimo compleanno, nel 1994, dopodiché gli fu richiesto un aereo separato, salvo permessi scritti concessi dalla Regina Elisabetta. Nonostante il protocollo, negli ultimi anni William e Kate hanno scelto di viaggiare insieme ai figli George, Charlotte e Louis, poiché l’utilizzo di due velivoli distinti per ogni spostamento risulterebbe eccessivamente costoso e poco pratico.

Tra le altre regole di volo dei reali figura infine l’obbligo di portare sempre con sé un abito nero, pronto per un eventuale lutto improvviso: una prassi nata nel 1952, quando la Regina Elisabetta dovette attendere a bordo l’arrivo di un abito adeguato dopo la notizia della morte del padre.