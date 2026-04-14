Kate Middleton sottoposta a un rigido protocollo. Ma una regola viene sempre ignorata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton, come tutti i membri della Famiglia Reale, è sottoposta a un rigido protocollo di Corte. Ogni aspetto della vita pubblica è regolato da norme precise e nessun gesto viene lasciato al caso. Questo vale anche durante i tour ufficiali, non solo quando vengono fatti all’estero, ma anche quando sono visite brevi all’interno della Gran Bretagna. Ma delle molte regole imposte, una viene quasi sempre trasgredita.

Kate Middleton, le regole per i viaggi di Stato

Kate Middleton è da diverso tempo che non compie un viaggio di Stato impegnativo. Prima il Covid, poi il cancro le hanno impedito di compiere tour all’estero. In ogni caso, quando si sposta per qualche giorno da casa, in missione ufficiale, deve seguire determinate regole.

Il protocollo definisce ogni dettaglio del viaggio, dall’abbigliamento al volo in aereo, passando per lo staff che deve seguire i membri della Famiglia Reale assicurandosi che abbiano l’assistenza necessaria per tutto ciò che devono affrontare durante la visita di Stato.

Se Carlo e Camilla hanno confermato per questo mese un viaggio negli Stati Uniti, il Palazzo non ha comunicato ufficialmente alcun impegno all’estero per Kate quest’anno, anche se si vociferava di un possibile tour in Australia, mentre difficilmente si recherà negli Usa, come si vociferava lo scorso gennaio.

Kate Middleton, la regola dell’abito nero

In ogni caso, in tutte le occasioni in cui Kate ha compiuto un viaggio ufficiale per più giorni si è dovuta attenere alla regola dell’abito nero in valigia. Questa norma fu introdotta dalla Regina Elisabetta. Infatti, nel 1952, mentre era impegnata in un viaggio in Kenya col Principe Filippo, fu raggiunta dalla notizia della morte di suo padre.

Rientrò quindi precipitosamente a Londra, ma non poté scendere dall’aereo finché non le fu portato un abito nero che non aveva con sé in Africa. Da allora tutti i membri della Famiglia Reale sono obbligati a mettere in valigia un vestito nero.

Kate Middleton, l’obbligo di cambiarsi in aereo

Ogni volta che Kate è scesa dall’aereo, è apparsa impeccabile. Questo perché è obbligata a cambiarsi d’abito poco prima di atterrare. In questo modo si evitano abiti sgualciti o macchiati.

Kate Middleton, l’omaggio al Paese ospitante

Un’altra regola fondamentale è rendere omaggio al Paese in cui si è in visita. La Principessa del Galles è bravissima in questo. Di solito sceglie look che ne richiamano la bandiera o porta accessori e oggetti che hanno un significato speciale per la cultura del posto.

Kate Middleton, quando possibile viaggia con British Airways

Considerato che sono i membri della famiglia reale britannica, è comprensibile che viaggino all’estero con la compagnia aerea di bandiera. Ma questa è una regola flessibile.

William e Kate, quando si recarono in Pakistan, viaggiarono su un aereo della RAF per motivi di sicurezza. Quando invece i membri della Famiglia Reale compiono viaggi di piacere, possono scegliere qualsiasi compagnia, purché sia un volo commerciale.

Kate Middleton e il suo staff, compreso il medico personale

L’organizzazione dei viaggi reali richiede un grande impegno e, di conseguenza, è necessario uno staff preparato e numeroso. William e Kate quindi viaggiano con diversi assistenti che si occupano dei briefing e di eventuali modifiche all’itinerario, fino al parrucchiere che si assicura che i reali abbiano un aspetto impeccabile.

Tra il personale c’è anche un medico che deve assistere i reali per qualunque evenienza, tanto che porta con sé delle sacche di sangue per emergenza.

Kate Middleton, la durata dei tour

I viaggi all’esterno non dovrebbero durare più di due settimane. In effetti, il viaggio più lungo fatto da William e Kate è stato quello in Australia e Nuova Zelanda con George che aveva appena un anno. Durò quasi tre settimane.

Kate Middleton, la regola disattesa

Infine, William e Kate non dovrebbero mai viaggiare con George. Gli eredi al trono non possono volare con il Sovrano, poiché in caso di incidente la Monarchia non si troverebbe senza successori.

Ma questa è una delle norme che viene più spesso disattesa, anche grazie ai miglioramenti nella sicurezza aerea. Sia George che Charlotte hanno volato coi genitori. Ma di fatto erano molto piccoli e l’obbligo di separare l’erede al trono scatta coi 13 anni.