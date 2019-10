Kate Middleton blindata in Pakistan: look da favola e omaggio a Diana

editato in: da

Kate Middleton in Pakistan: i look celeste e blu

Kate Middleton e William sono arrivati in Pakistan per una visita di Stato che si è preannunciata fin da subito blindatissima. La scorta a protezione dei Duchi di Cambridge è massiccia e il tour è stato definito come il più complesso e sfidante della loro carriera. Oltre 1000 poliziotti pakistani sono schierati in loro difesa.

Nonostante ciò, la coppia, senza i figli, è scesa dall’aereo della RAF che li ha portati a Islamabad, sorridente e tranquilla. Appena Kate ha messo piede in Pakistan, ha incantato tutti. Lady Middleton ha scelto come primo look un elegante completo di Catherine Walker, una delle sue stiliste preferite. Si tratta di un lungo abito celeste con drappo sullo scollo, dalle linee aderenti che sottolineano la figura esile della Duchessa. Seguendo l’usanza locale, Kate lo indossa con un paio di pantaloni dello stesso colore.

Ai piedi invece sfoggia delle décolletée altissime che metterebbero a dura prova qualunque donna nel scendere dalla scaletta dell’aereo. Le scarpe sono firmate Rupert Sanderson (475 sterline), perfettamente abbinate alla clutch del marchio pakistano label Zeen. Brillano ai lobi della moglie di William degli splendidi orecchini, creati sempre da Sanderson.

L’outfit di Kate è un chiaro omaggio a Lady Diana che indossò un look celeste molto simile quando nel 1996 visitò il Shaukat Khanum Memorial Hospital, a Lahore. William e Kate sono stati accolti da un gruppo di dignitari e da due bambini che hanno omaggiato la Duchessa con mazzi di fiori, probabilmente senza mughetti.

Per il primo giorno intero in Pakistan, Lady Middleton ha impressionato con la sua estrema eleganza indossando un kurta blu tradizionale che abbina a delle scarpe chiare del marchio New Look che costano solo 23 sterline. La mise di Kate è perfettamente coordinata ai grembiulini dei bambini che ha incontrato con William durante la visita al Model College for Girls, hanno girato tra le classi, si sono intrattenuti coi piccoli allievi e hanno posato per una foto di gruppo.

In particolare, William ha scambiato alcune battute con delle bambine che gli hanno confessato di essere fan di sua mamma, Lady Diana. Il Principe ha sorriso e ha risposto: “Davvero? Sono un fan anch’io di mia mamma. Lei è venuta qui tre volte. Io ero molto piccolo”.