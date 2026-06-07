Kate Middleton rivede l’ex fidanzato, l’incontro di cui tutti parlano

Kate Middleton ha incontrato di nuovo Rupert Finch, l'uomo che frequentava prima del Principe William. Un faccia a faccia che ha attirato subito l'attenzione

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Tra gli ospiti del matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling, celebrato nelle Cotswolds il 6 giugno, c’era anche un volto che appartiene a un capitolo poco conosciuto della vita sentimentale di Kate Middleton. La Principessa del Galles si è ritrovata alle nozze reali Rupert Finch, uno dei suoi primi fidanzati ai tempi dell’università. Un incontro che non ha creato alcun imbarazzo ma che ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli osservatori della famiglia reale. Del resto, quella tra Kate e Rupert è una storia che precede persino l’arrivo del Principe William nella vita della futura Regina.

Chi è Rupert Finch, l’ex fidanzato di Kate Middleton

La relazione tra Kate Middleton e Rupert Finch risale al 2001, quando entrambi frequentavano l’Università di St Andrews, in Scozia. Secondo le ricostruzioni pubblicate negli anni dalla stampa britannica, la loro love story sarebbe durata meno di un anno, ma avrebbe rappresentato una delle prime relazioni importanti della giovane Catherine.

All’epoca Rupert era uno studente più grande di lei e stava completando gli ultimi anni del suo percorso universitario. Dopo la laurea, ha poi intrapreso la carriera legale, specializzandosi in Giurisprudenza.

La loro liaison è tornata recentemente sotto i riflettori grazie alla sesta stagione della serie televisiva The Crown, che ha dedicato alcune scene proprio al periodo universitario di Lady Middleton, rappresentando anche la breve relazione con Finch prima dell’inizio del lungo rapporto con il futuro sovrano del Regno Unito.

Quello che colpisce maggiormente è però il rapporto rimasto tra i due. Nonostante la fine della relazione, Kate e Rupert hanno mantenuto negli anni un legame cordiale, tanto che Finch è stato anche invitato alle nozze reali tra la Principessa del Galles e il Principe William celebrate nell’Abbazia di Westminster nel 2011.

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Un rapporto rimasto sereno negli anni

La presenza di Rupert Finch al matrimonio di Peter Phillips non rappresenta dunque una sorpresa per chi segue da vicino le vicende della monarchia britannica. I rapporti tra le due famiglie sono rimasti ottimi nel corso degli anni.

Nel 2013 Rupert ha sposato Lady Natasha Rufus Isaacs, figlia del quarto marchese di Reading. Un matrimonio che vide la partecipazione di diversi esponenti dell’aristocrazia britannica e di alcuni volti vicini alla famiglia reale.

Natasha è particolarmente conosciuta nel Regno Unito per aver fondato il marchio di moda Beulah London, molto apprezzato tra l’altro dalla stessa Kate Middleton. La Principessa del Galles ha infatti indossato in più occasioni creazioni del brand, contribuendo alla sua popolarità internazionale.

Anche alle nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling, Natasha ha sfoggiato uno degli abiti del suo marchio, rafforzando ulteriormente il legame tra il mondo della moda britannica e la famiglia reale.

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Le due famiglie e le sorprendenti coincidenze

A distanza di oltre vent’anni dalla loro passione universitaria, le vite di Kate Middleton e Rupert Finch sembrano aver seguito percorsi sorprendentemente paralleli.

Come William e Kate, anche Rupert e Natasha hanno costruito una famiglia numerosa. La coppia ha tre figlie, nate tra il 2015 e il 2020, una circostanza che richiama la famiglia formata dai Principi del Galles con i loro tre figli.

L’incontro avvenuto nelle Cotswolds ha così riportato alla memoria una delle pagine meno raccontate della vita privata di Kate. Una storia conclusa da tempo e senza strascichi, ma che continua a suscitare curiosità perché appartiene agli anni in cui Lady Catherine non era ancora entrata ufficialmente nell’universo Windsor.

Oggi, a differenza di molte relazioni finite sotto i riflettori, quella tra Kate e Rupert rappresenta uno dei rari esempi di amicizia rimasta intatta dopo la fine di un idillio amoroso.