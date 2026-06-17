Kate Middleton, Harriet Sperling debutta al Royal Ascot e le ruba il posto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harriet Sperling e Peter Phillips al Royal Ascot

Harriet Sperling, la neo sposa di Peter Phillips, ha fatto il suo debutto al Royal Ascot con la Famiglia Reale e ha già capito come catalizzare l’attenzione di tutti. Compresa quella di Re Carlo e Kate Middleton assente è messa in ombra.

Harriet Sperling, la prima volta al Royal Ascot

L’infermiera che è quasi diventata Principessa – formalmente non ha nessun titolo nobiliare – ha fatto il suo ingresso ufficiale nel circolo che conta. Harriet è sposata al cugino del Principe William da appena dieci giorni e ha già ottenuto il suo posto in carrozza con sua suocera, la Principessa Anna, al Royal Ascot, la più prestigiosa gara ippica britannica.

L’edizione 2026 si è aperta martedì 16 giugno con l’arrivo di Re Carlo e della Regina consorte Camilla in carrozza, cui ha fatto seguito il resto del corteo che ha compreso appunto la sorella del Sovrano, suo figlio Peter e appunto la nuora.

Harriet Sperling copia il look a Kate middleton

Harriet indossava un classico abito celeste, con maniche lunghe a sbuffo, collo alto e bottoncini di stoffa, firmato Suzannah London. Ovviamente non poteva mancare il cappello, coordinato al vestito, indossato sopra un’acconciatura complicata che metteva in risalto gli orecchini di diamanti. Il copricapo è stato realizzato da Jane Taylor, la modista che firma la maggior parte dei cappelli delle dame di Corte, compresa Kate Middleton.

Anzi sembra proprio che la neo sposa si sia ispirata alla Principessa del Galles per il suo primo outfit al Royal Ascot. Una scelta per non commettere passi falsi. O forse perché aspira a un qualche tipo di visibilità? La mise è stata completata con décolleté Jimmy Choo e una borsa Anya Hindmarch realizzata su misura.

Sul suo badge d’ingresso nell’area riservata ai reali c’era scritto: “Signora Peter Phillips”. È la prima volta che utilizza il cognome del marito. Dunque, questa è stata la prima uscita pubblica di Peter e Harriet come marito e moglie.

I due hanno preso il loro posto nel box reale per assistere alle gare di corsa, ma non sembravano molto interessati ai cavalli. Infatti, erano più presi a scambiarsi sguardi innamorati, sorrisini e a brindare con lo champagne.

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Harriet Sperling prende il posto di Kate Middleton

La Sperling è apparsa perfettamente a suo agio al Royal Ascot, per niente intimorita dai fotografi o dalla Famiglia Reale.

Harriet infatti è stata vista chiacchierare amabilmente con sua cognata Zara Tindall, come se fossero amiche da lungo tempo. Zara è la sorella di Peter e quindi cugina di William.

Il Principe del Galles e sua moglie Kate non erano presenti ma è probabile che partecipino nei prossimi giorni.